Tampico, entre las ciudades más seguras del país; Tamaulipas busca detonar el turismo con agenda de eventos

Tamaulipas llega a Punto México, en CDMX (Jennifer Garlem)

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, celebró que se trabaje en una agenda turística que contempla una amplia variedad de eventos deportivos, culturales, gastronómicos y de entretenimiento, con actividades programadas durante el 2026 - 2027 para fortalecer la promoción del destino y atraer visitantes.

En entrevista con Crónica, Hernández Rodriguez aseguró que uno de los mayores retos para atraer visitantes a Tamaulipas es la percepción de inseguridad que existe sobre la entidad.

Dio a conocer que el Gobierno de la entidad trabaja en reforzar las condiciones de seguridad y prueba de ello es que Tampico es una de las diez ciudades más seguras del país.

Además, informó que las autoridades realizan recorridos semanales para verificar la situación en los principales destinos turísticos.

“Se están haciendo las cosas muy bien en Tamaulipas, Tampico es una de las diez ciudades más seguras de todo el país; además hacemos recorridos semana tras semana y el estado es seguro”, afirmó.

Hernández Rodríguez aseguró que Tamaulipas alberga destinos únicos, museos, la Playa de Miramar, El Cielo, Pueblos Mágicos y lugares de encanto, “Tamaulipas enamora”.

A cinco horas de la CDMX

El secretario también destacó la conectividad carretera con el centro del país; detalló que desde la Ciudad de México es posible llegar en aproximadamente cinco horas en automóvil a Playa Miramar, uno de los principales atractivos turísticos de la zona sur de Tamaulipas.

“La playa es hermosa, y muy segura, podría decirte que es una de las más bonitas de todo el Golfo de México”, sostuvo.

El funcionario consideró que la cercanía con la capital del país representa una oportunidad para incrementar el flujo de visitantes, particularmente durante fines de semana y periodos en los que se desarrollen actividades deportivas, culturales y de entretenimiento.

La agenda turística presentada cuenta con una programación de actividades durante todo el año —de septiembre 2026 a julio 2027— con el fin de impulsar la afluencia de visitantes y la derrama económica.

“Uno puede salir de la Ciudad de México, llegar a Tampico, participar en una competencia ciclista (parte de la agenda) y aprovechar el mismo viaje para conocer una ciudad de historia, naturaleza, gastronomía y una oferta turística que ha crecido de manera muy importante en los últimos años”, expuso el secretario de Turismo de Tamaulipas.

Tamaulipas llega a Punto México, en CDMX (Jennifer Garlem)

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, presentó la agenda, y aseguró que las actividades se complementan con los atractivos naturales y culturales de Tampico, que cuenta con el sistema lagunario, los ríos Pánuco y Tamesí, además de atractivos como la Laguna del Carpintero, el Centro Histórico, su gastronomía y Playa Miramar.

Tamaulipas llega a Punto México, en CDMX (Jennifer Garlem)

Durante todo el mes de agosto de 2026, el estado de Tamaulipas es el invitado especial en Punto México de la Secretaría de Turismo; se trata de una exposición que reúne el trabajo de 30 artesanos de 20 municipios, los visitantes podrán degustar muestras gastronómicas, conocer los destinos turísticos y piezas tradicionales como la emblemática cuera tamaulipeca.

Tamaulipas llega a Punto México, en CDMX (Jennifer Garlem)

Actividades de la agenda

La agenda comenzará el 27 de septiembre con el Gran Fondo Tampico 2026, una competencia ciclista que contará con rutas de 40, 60 y 120 kilómetros y que prevé reunir alrededor de 600 participantes.

De acuerdo con Francisco Rosendiz Guevara, director de Bike and Run, los ciclistas suelen viajar acompañados por familiares y amigos, con un promedio de 2.8 acompañantes por participante, por lo que se estima una afluencia superior a las 2 mil personas durante ese fin de semana.

Para el desarrollo de la competencia se implementará un operativo de seguridad con participación de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal y Policía Turística, además del cierre de la carretera hacia Tuxpan-Veracruz para garantizar la seguridad de los participantes.

La programación continuará en octubre con el XXXIII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano del 2 al 11; el II Jazz Internacional Tampico Fest a realizarse del 21 al 25, y Xantolo Tampico 2026, del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En noviembre, Tampico será sede del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos del 26 al 29, mientras que el Festival Mauricio Garcés se realizará el 16 de diciembre.

Para el 2027 están contemplados el 192° Carnaval de Tampico del 4 al 7 de febrero; el 15° Medio Maratón y Maratón Tampico el 7 de febrero; el 100° Torneo Anual de Golf Club Campestre Tampico del 18 al 27 de marzo.

Así como el 204° Aniversario de la Fundación de Tampico el 12 de abril y las Fiestas de Abril 2027 del 12 al 27 de ese emes; y la Procesión Náutica de la Virgen del Carmen a realizarse el 16 de julio.