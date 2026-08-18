Huelga en Monte de Piedad: 3 formas de consultar el estado de tu empeño

Huelga en el Monte de Piedad: así puedes consultar el estatus de tu empeño Continúa la huelga en el Nacional Monte de Piedad; conoce cómo puedes consultar todos los detalles relacionados con tus empeños (CUARTOSCURO.COM y Nacional Monte de Piedad)

Luego de más de 10 meses la huelga en Monte de Piedad no tiene una resolución clara ni una fecha oficial para el inicio de labores. Ante este difuso panorama miles de personas que tienen una joya, aparato electrónico, herramienta, vehículo u otro bien empeñado, una de las principales dudas sigue siendo la misma: ¿qué está pasando con mi contrato y cómo puedo saber el estatus de mi prenda si no puedo acudir a una sucursal?

Aunque el servicio presencial permanece suspendido, los clientes todavía cuentan con diferentes alternativas para consultar la información de sus empeños, la cuales te explicamos a continuación.

¿Cómo consultar el estatus de mi empeño en Monte de Piedad?

Existen tres alternativas principales para conocer la situación actual de una boleta de empeño:

1. Mi Monte Web

Una de las opciones más sencillas es ingresar desde una computadora al portal Mi Monte Web, donde los clientes pueden consultar la información relacionada con sus contratos.

El acceso se realiza mediante el portal de la institución y permite revisar los datos de los empeños sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal. Reporte Índigo identifica esta vía como una de las tres alternativas principales para conocer el estatus de una prenda.

2. Mi Monte App

Otra alternativa es utilizar Mi Monte App desde un teléfono celular.

La aplicación permite consultar información relacionada con las boletas y conocer el estado de los contratos. La propia institución mantiene esta herramienta entre los canales habilitados para sus clientes durante la suspensión del servicio presencial.

3. Por teléfono

Si una persona no puede utilizar la aplicación o el portal web, también puede comunicarse con el Centro de Atención a Clientes.

Los números publicados por Nacional Monte de Piedad son:

55 2629 2790

55 8890 9717

La institución mantiene estos teléfonos como canales oficiales de atención.

¿Qué información puedo conocer al consultar mi empeño en estos medios?

Consultar el estatus de una boleta no solamente sirve para saber si una prenda continúa empeñada. El estado del contrato permite conocer en qué etapa se encuentra el préstamo y qué acción puede realizar el cliente. Entre las situaciones que puede presentar un empeño están:

Vigente o activo: el préstamo continúa dentro del periodo establecido.

el préstamo continúa dentro del periodo establecido. Próximo a vencer: el plazo para realizar el pago o refrendo está cerca de terminar.

el plazo para realizar el pago o refrendo está cerca de terminar. Refrendado: se realizaron los pagos correspondientes para extender el plazo del contrato.

se realizaron los pagos correspondientes para extender el plazo del contrato. Desempeñado o liquidado: el préstamo fue pagado y el cliente tiene derecho a recuperar su artículo cuando se restablezca la operación presencial.

el préstamo fue pagado y el cliente tiene derecho a recuperar su artículo cuando se restablezca la operación presencial. Vencido o en proceso de comercialización: el plazo establecido terminó y el artículo puede encontrarse sujeto al proceso correspondiente.

Por ello, revisar periódicamente el estatus puede ayudar al cliente a tomar decisiones sobre su pago o refrendo y evitar que simplemente deje pasar las fechas de su contrato y que su prenda corra peligro de perderse.

¿Se siguen generando intereses durante la huelga?

Sí. Este es uno de los puntos que los clientes deben tener especialmente presentes.

De acuerdo con Nacional Monte de Piedad, quienes mantienen un préstamo activo deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a las condiciones pactadas originalmente.

La institución también señala que, cuando se utilizan las extensiones de las fechas de comercialización, los intereses se generan diariamente de acuerdo con la tasa correspondiente al producto contratado.

¿Cómo puedo pagar mi empeño si las sucursales están cerradas?

La suspensión de las operaciones presenciales no significa que se hayan eliminado todas las alternativas de pago.

Nacional Monte de Piedad mantiene diferentes opciones para que sus clientes puedan cumplir con sus obligaciones. Entre ellas están:

Mi Monte App.

Mi Monte Web.

Banamex, mediante sucursal o banca en línea.

Tiendas OXXO.

Transferencia bancaria vía SPEI.

Para algunas operaciones es necesario generar previamente una referencia de pago desde Mi Monte App o Mi Monte Web.

¿Se puede pagar el empeño en OXXO?

Sí. Nacional Monte de Piedad mantiene habilitados pagos en tiendas OXXO bajo el servicio “Monte de Piedad Pagos en Línea”.

El cliente debe proporcionar su número de contrato o generar una referencia desde Mi Monte App o Mi Monte Web.

La institución establece que los pagos en OXXO deben realizarse en efectivo, con un monto mínimo de 50 pesos y máximo de 10 mil pesos. El horario señalado actualmente es de lunes a domingo, de 7:00 a 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Puedo hacer un refrendo durante la huelga?

Sí. La institución informa que los refrendos pueden realizarse mediante Mi Monte App o Mi Monte Web.

También existen alternativas como Banamex, OXXO y transferencia SPEI, de acuerdo con las condiciones y referencias correspondientes.

El refrendo es particularmente importante para quienes todavía no pueden liquidar completamente su préstamo, pero necesitan mantener vigente el contrato.

¿Qué pasa si ya pagué mi empeño?

Si el cliente ya realizó el pago correspondiente al desempeño, Nacional Monte de Piedad señala que el contrato queda concluido.

La institución indica que la prenda permanecerá bajo resguardo y podrá recuperarse una vez que las operaciones de las sucursales sean restablecidas. Además, en los casos contemplados por sus disposiciones durante la suspensión, no se cobra una comisión adicional por la custodia.

Por ello, es fundamental conservar el comprobante de pago.

¿Qué debo hacer si no recuerdo mi número de contrato?

El número de contrato es importante para determinadas operaciones, particularmente para pagos en establecimientos como OXXO.

La recomendación es revisar la boleta o contrato de empeño y localizar la información correspondiente.

Si el cliente no puede identificarla o tiene dudas sobre su contrato, puede acudir a los canales oficiales de atención de Nacional Monte de Piedad, como el Centro de Atención a Clientes o el chat en línea.