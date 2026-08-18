¿Cómo sé si estoy dado de alta en el IMSS? Pasos para saber si estás cotizando en el Seguro Social

Si no sabes si estás dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), deberás solicitar la Constancia de Vigencia de Derechos; conoce qué necesitas y cómo tramitarla.
Con la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS, no solo podrás conocer si estás cotizando en el Seguro Social, sino que también podrás obtener información de la clínica que te corresponde, además de incluir los datos de tu último patrón.
¿Qué requisitos necesito para consultar si estoy dado de alta en el IMSS?
Si necesitas tramitar la Constancia de Vigencia de Derechos, el IMSS solamente te pide tres cosas que deberás tener a la mano:
- Tu Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Tu Número de Seguridad Social (NSS).
- Algún correo electrónico personal.
¿Dónde se puede tramitar la Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS?
Con los documentos anteriores, podrás tramitar tu Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS en línea, en la App IMSS Digital o, si te acomoda mejor, acudir a una ventanilla de tu clínica familiar.
¿Cómo saber si estoy dado de alta en el IMSS? Guía para tramitar tu constancia de vigencia de derechos en línea
Para conocer si te encuentras dado de alta y deseas tramitar tu Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS en línea, estos son los pasos que debes seguir:
- Ingresa a la página web oficial del IMSS.
- Después, deberás dirigirte al apartado de “Solicitud de constancia de vigencia de derechos”.
- Una vez ahí, deberás llenar los datos que te solicitan con tu CURP, NSS y correo electrónico, y dar clic en continuar.
- Finalmente, en pantalla te debe aparecer la leyenda “Con derecho al servicio médico: SÍ”.
La constancia de vigencia será enviada al correo electrónico registrado al inicio y, desde ahí, podrás descargarla.
Cabe mencionar que la vigencia de la constancia será válida únicamente por el día de su emisión y no tiene ningún costo.