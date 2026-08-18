Pago de Becas Bienestar 2026 Estos estudiantes recibirán depósitos del 24 al 28 de agosto (Banco del Bienestar)

La Beca Rita Cetina 2026, continúa con la entrega económica a estudiantes de educación básica, como parte del proceso de dispersión de recursos para todos los beneficiarios que cumplan con lo establecido por el programa.

Ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar continuará con el depósito de los apoyos correspondientes a los beneficiarios de los distintos programas que recientemente recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Qué programas de Becas para el Bienestar recibirán pago en agosto?

De esta manera, las autoridades se enfocarán en que los estudiantes que concluyeron satisfactoriamente su proceso de incorporación puedan recibir su depósito correspondiente al mes de agosto 2026.

Entre los programas que recibirán la ayuda económica este mes se encuentran:

Beca Rita Cetina, para alumnos de primaria.

Beca Rita Cetina, para alumnos de secundaria.

Beca Benito Juárez, para alumnos de nivel medio superior.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para alumnos de educación superior.

Las autoridades informaron que estos pagos se llevarán a cabo en un plazo de cinco días, por lo que estos no se verán reflejados al mismo tiempo en todas las cuentas.

¿Qué días se depositarán las Becas del bienestar?

Por lo que todos los derechohabientes que están esperando este pago, deberán mantenerse al pendiente del saldo en sus tarjetas del Banco del Bienestar entre el 24 y 28 de agosto de 2026, periodo en el que se realizará el depósito.

Con este beneficio, el Gobierno de México da continuidad a la entrega de los recursos de manera directa y sin intermediarios.

¿Cuánto reciben los inscritos a los programas de Becas para el Bienestar?

Los inscritos en estos programas podrán recibir una beca por parte del gobierno federal de acuerdo con el nivel educativo en el que están inscritos de:

Primaria: $2,500 pesos anuales

Secundaria: $1,500 pesos bimestrales

Media superior: $1,900 pesos bimestrales

Educación superior: $5,800 pesos bimestrales