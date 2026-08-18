Califica PRI de “vergonzoso” que FGR no investigue presuntos vínculos de Andy con huachicol

La Fiscalía General de la República aseguró que no hay elementos para investigar a Andrés Manuel López Beltrán (Foto: Cortesía)

La dirigencia nacional del PRI calificó como “vergonzoso” que la Fiscalía General de la República (FGR) no investigue los señalamientos que existen contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por supuestos vínculos con huachicol fiscal, y cuestionó que sea Estados Unidos el país que concentre información relacionada con posibles actos ilícitos.

La secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, sostuvo López Beltrán busca anticiparse a posibles investigaciones mediante una narrativa política y cuestionó la carta que envió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que pidió la destitución de dos de sus secretarios.

“Me parece una locura”, señaló, al considerar que el documento refleja, desde su perspectiva, “arrogancia” e “ignorancia”, acusó

La también senadora tricolor planteó que López Beltrán debería ser llamado por las autoridades para aclarar cualquier señalamiento en su contra, pues consideró que esa es una actuación básica dentro de cualquier investigación.

“Es vergonzoso lo que nos está pasando. ¿Por qué otro país tiene que investigar? Nuestros problemas son nuestros problemas. La Fiscalía General de la República tiene que hacer su labor”, afirmó.

Viggiano consideró que López Beltrán debe ser investigado por las autoridades pues en la actualidad es aspirante a una diputación federal y existen señalamientos serios que deberían ser aclarados.

“Cuando alguien es señalado en una carpeta como alguien que sabe o alguien que es el responsable de un delito, pues lo menos que tienes que hacer es llamarlo para que te diga lo que sabe”, explicó.

QUIERE FUERO

En ese sentido, la priista acusó que Andy López Beltrán busca convertirse en diputado para obtener fuero que lo proteja ante eventuales investigaciones. “Yo creo que quiere fuero. Sí, sin duda”.

La priista acusó también que existe una aplicación selectiva de la justicia en México y cuestionó que la Fiscalía no actúe con la misma intensidad frente a integrantes de la oposición y personas cercanas al poder.

“Se hace la justicia, pero a los adversarios. Es una justicia selectiva”, afirmó, al advertir que esta situación provoca que cada vez exista menor confianza ciudadana en las instituciones encargadas de procurar justicia.

SOSPECHAS

En otro tema, la senadora cuestionó la renuncia de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral y señaló que el Senado debe conocer las razones de su decisión, debido a que, conforme a la legislación, debe existir una causa grave para dejar el cargo.

“Debe señalar cuál es la causa por la que se retira. No puede quedar así. Es una responsabilidad constitucional”, aseveró