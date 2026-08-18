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La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México gestiona los ajustes de plantel y turno para educación básica. Consulta los pasos y la fecha de publicación de asignaciones para poder realizar el cambio

Cambio de escuela o turno en secundaria CDMX: cómo y dónde hacer el trámite

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Cambio de escuela o turno en secundaria CDMX
Cambio de escuela o turno en secundaria CDMX Cambio de escuela o turno en secundaria CDMX: cómo y dónde hacer el trámite (Cuartoscuro)

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 a la vuelta de la esquina, miles de familias en la Ciudad de México llevarán todo en ordenpara el regreso a clases.

Entre la compra de útiles escolares y uniformes, una de las gestiones administrativas de mayor demanda es la solicitud de cambio de escuela o de turno en educación básica.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) es el organismo oficial encargado de canalizar los trámites para estudiantes de planteles públicos, privados y alumnos foráneos que buscan incorporarse al sistema de la SEP en la capital.

Calendario oficial de trámites y fechas para realizar el trámite

Las solicitudes se gestionan de acuerdo con las fechas estipuladas por la autoridad educativa para cada nivel y modalidad:

  • Inscripción extemporánea a primero de secundaria permanecerá abierta del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026

La asignación de planteles está condicionada de manera estricta a la disponibilidad de cupos en cada centro escolar.

Requisitos y documentos para la solicitud

Para llevar a cabo este proceso en la plataforma, los tutores deberán ingresar y validar la siguiente información:

  • CURP del estudiante (actualizada). 
  • Correo electrónico activo de contacto.
  • Número telefónico local o celular.
  • Tres opciones de planteles educativos con sus respectivas Claves de Centro de Trabajo (CCT).

Paso a paso para realizar el trámite

  • Acceder a la plataforma oficial de la AEFCM durante las fechas habilitadas.
  • Capturar la información escolar y personal del alumno.
  • Al finalizar, el portal genera un comprobante de solicitud con un número de folio único, indispensable para consultar los resultados.

¿Cuándo y dónde se entregan los resultados?

Los resultados de las solicitudes de cambio de escuela o turno se darán a conocer de manera oficial el miércoles 26 de agosto de 2026. 

  • Entra al portal digital de la AEFCM. 
  • Ingresa el folio de solicitud asignado durante el registro.
  • Descarga e imprime el comprobante de asignación, el cual deberás presentar directamente en el plantel asignado para formalizar la inscripción en la fecha correspondiente.

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