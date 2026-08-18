Cambio de escuela o turno en secundaria CDMX: cómo y dónde hacer el trámite

Con el inicio del ciclo escolar 2026-2027 a la vuelta de la esquina, miles de familias en la Ciudad de México llevarán todo en ordenpara el regreso a clases.
Entre la compra de útiles escolares y uniformes, una de las gestiones administrativas de mayor demanda es la solicitud de cambio de escuela o de turno en educación básica.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) es el organismo oficial encargado de canalizar los trámites para estudiantes de planteles públicos, privados y alumnos foráneos que buscan incorporarse al sistema de la SEP en la capital.
Calendario oficial de trámites y fechas para realizar el trámite
Las solicitudes se gestionan de acuerdo con las fechas estipuladas por la autoridad educativa para cada nivel y modalidad:
- Inscripción extemporánea a primero de secundaria permanecerá abierta del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2026.
La asignación de planteles está condicionada de manera estricta a la disponibilidad de cupos en cada centro escolar.
Requisitos y documentos para la solicitud
Para llevar a cabo este proceso en la plataforma, los tutores deberán ingresar y validar la siguiente información:
- CURP del estudiante (actualizada).
- Correo electrónico activo de contacto.
- Número telefónico local o celular.
- Tres opciones de planteles educativos con sus respectivas Claves de Centro de Trabajo (CCT).
Paso a paso para realizar el trámite
- Acceder a la plataforma oficial de la AEFCM durante las fechas habilitadas.
- Capturar la información escolar y personal del alumno.
- Al finalizar, el portal genera un comprobante de solicitud con un número de folio único, indispensable para consultar los resultados.
¿Cuándo y dónde se entregan los resultados?
Los resultados de las solicitudes de cambio de escuela o turno se darán a conocer de manera oficial el miércoles 26 de agosto de 2026.
- Entra al portal digital de la AEFCM.
- Ingresa el folio de solicitud asignado durante el registro.
- Descarga e imprime el comprobante de asignación, el cual deberás presentar directamente en el plantel asignado para formalizar la inscripción en la fecha correspondiente.