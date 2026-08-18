CFE realiza más de 3 mil trabajos para reforzar red eléctrica en Sonora

CFE mejora el suministro eléctrico en la Sierra Alta de Sonora

Con el objetivo de reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad y continuidad del suministro, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó 3 mil 754 acciones de mantenimiento y modernización en ocho municipios de la Sierra Alta de Sonora.

Los trabajos se llevaron a cabo en Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, Bacadéhuachi, Nácori Chico, Huachinera, Bacerac y Bavispe, como parte de las acciones impulsadas bajo la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la infraestructura eléctrica del país y mantener una atención cercana a las necesidades de la población.

Trabajos en la infraestructura

El operativo contempló labores de poda de árboles, instalación de transformadores y sustitución de postes, además de adecuaciones en sistemas de puesta a tierra, apartarrayos, aislamientos, acometidas y bases de medición.

De manera paralela, personal de la CFE atendió directamente solicitudes de las personas usuarias relacionadas con contratos, incrementos de carga, reemplazo de medidores y otras necesidades vinculadas con el servicio eléctrico.

Despliegue de personal

Para realizar las labores, la CFE desplegó 147 electricistas y supervisores, además de 46 vehículos y 18 grúas que fueron utilizadas durante los trabajos de mantenimiento y modernización.

El operativo también contempló la instalación de ocho módulos de atención, con el apoyo de personal proveniente de distintas zonas de distribución.

Atención directa en comunidades

El despliegue forma parte de una política de trabajo con mayor presencia en territorio y atención directa a las comunidades, con la finalidad de conocer las necesidades donde se presentan y fortalecer de manera preventiva la infraestructura eléctrica.

Con estas acciones, la CFE busca responder con mayor oportunidad a las necesidades de las personas usuarias y reforzar la confiabilidad de la red eléctrica en los municipios de la Sierra Alta de Sonora.