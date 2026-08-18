Consultas de especialidad aumentan 60% en los servicios públicos de salud en lo que va de 2026

Eduardo Clark

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, informó que el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, registraron un incremento en la atención médica durante los primeros siete meses de 2026, con aumentos tanto en consultas de primer nivel y especialidad como en cirugías, en comparación con el mismo periodo de 2022.

De enero a julio de 2026, las tres instituciones otorgaron 101 millones 273 mil 444 consultas de primer nivel, cifra que representa un crecimiento de 28 por ciento respecto a los 78.9 millones registrados en el mismo periodo de 2022. Señaló que tan solo entre 2025 y 2026, la atención pasó de 95 millones a más de 101 millones de consultas.

Destacó, que se contabilizaron 31.7 millones de consultas de especialidad, durante el periodo analizado, frente a los 19.7 millones registrados en 2022, lo que representa un aumento de 60 por ciento, equivalente a casi 12 millones de consultas adicionales.

En materia de cirugías programadas, las tres instituciones realizaron 1 millón 887 mil procedimientos entre enero y julio de 2026, 30 por ciento más que los 1.45 millones efectuados en el mismo periodo de 2022. En comparación con 2025, cuando se realizaron 1.659 millones de cirugías, el incremento fue superior a 200 mil procedimientos.