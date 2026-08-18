Marina localiza más de 300 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa

Explosivos

Durante recorridos terrestres de disuasión y vigilancia en el poblado Agua Verde, municipio de El Rosario, Sinaloa, personal de la Secretaría de Marina (Semar) localizó más de 300 artefactos explosivos improvisados de diferentes tamaños, además de aproximadamente 300 kilogramos de explosivos.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Cuarta Región Naval en Mazatlán, Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Localizan los artefactos

El hallazgo ocurrió durante los recorridos realizados por personal naval en inmediaciones del poblado Agua Verde, donde fueron ubicados los artefactos explosivos improvisados.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, los dispositivos eran de diferentes tamaños y, en conjunto, se localizaron aproximadamente 300 kilogramos de explosivos.

Tras el hallazgo, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en el área para permitir la intervención del personal especializado.

Desactivación en el sitio

En las labores participaron integrantes del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), quienes se encargaron de deshabilitar los artefactos en el mismo lugar donde fueron encontrados.

La intervención permitió realizar la neutralización de los dispositivos bajo las condiciones establecidas por el personal especializado encargado de su localización y desactivación.

Coordinación de seguridad

La Secretaría de Marina señaló que estas acciones se realizaron en coordinación con dependencias que integran el Gabinete de Seguridad.

A través de la Armada de México, la Semar indicó que continuará con operaciones destinadas al mantenimiento del Estado de derecho y la seguridad de las familias mexicanas, además de contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la población.