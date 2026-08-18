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Reconoce la labor de dos décadas del actual secretario de Seguridad, con quien coincidió en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas celebrada en Buenos Aires

El jefe de la DEA llama “socio de confianza a Harfuch” y reconoce su labor en cumbre contra el crimen

Por Fran Ruiz Perea
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40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas El jefe de la DEA, Terrance Cole, y el secretario de Seguridad de México, omar García Harfuch, este martes en Buenos Aires

La buena química entre los dos máximos responsables del combate al crimen organizado de Estados Unidos y México quedó patente en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en Buenos Aires.

Terrance Cole, director de la agencia estadounidense para el combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció este martes la labor de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contra el crimen organizado, señalando que es “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México. Sirvió en la Policía Federal mexicana, en la Agencia de Investigación Criminal, dirigió la seguridad en la Ciudad de México y ahora se desempeña como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, destacó Cole.

Durante la conferencia, el jefe de la DEA añadió que el titular de la SSPC “entiende las amenazas que enfrentan en conjunto a nivel global, tales como las organizaciones criminales transnacionales que trafican droga, propagan la violencia y corrompen instituciones”.

Los grupos criminales “operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad. Confrontarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final”.

Alabanza contradictoria

Los elogios de Cole a Harfuch contrastan fuertemente con sus palabras durante la cumbre Fentanyl Free America de la DEA, celebrada a mediados de julio en Orlando, Florida.

Entonces, Cole afirmó que existe una “conexión mortal” (deadly connection) entre el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico.De forma contundente, sostuvo que las redes de los cárteles y el gobierno mexicano son “uno y lo mismo” (one and the same).

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