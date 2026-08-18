El jefe de la DEA llama “socio de confianza a Harfuch” y reconoce su labor en cumbre contra el crimen

40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas El jefe de la DEA, Terrance Cole, y el secretario de Seguridad de México, omar García Harfuch, este martes en Buenos Aires

La buena química entre los dos máximos responsables del combate al crimen organizado de Estados Unidos y México quedó patente en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra en Buenos Aires.

Terrance Cole, director de la agencia estadounidense para el combate a las drogas (DEA, por sus siglas en inglés), reconoció este martes la labor de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), contra el crimen organizado, señalando que es “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos”.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México. Sirvió en la Policía Federal mexicana, en la Agencia de Investigación Criminal, dirigió la seguridad en la Ciudad de México y ahora se desempeña como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, destacó Cole.

Durante la conferencia, el jefe de la DEA añadió que el titular de la SSPC “entiende las amenazas que enfrentan en conjunto a nivel global, tales como las organizaciones criminales transnacionales que trafican droga, propagan la violencia y corrompen instituciones”.

Los grupos criminales “operan a través de las fronteras y explotan cada debilidad. Confrontarlas requiere inteligencia sólida, investigaciones, operaciones coordinadas y la determinación de llevar la misión hasta el final”.

Alabanza contradictoria

Los elogios de Cole a Harfuch contrastan fuertemente con sus palabras durante la cumbre Fentanyl Free America de la DEA, celebrada a mediados de julio en Orlando, Florida.

Entonces, Cole afirmó que existe una “conexión mortal” (deadly connection) entre el gobierno mexicano y los cárteles del narcotráfico.De forma contundente, sostuvo que las redes de los cárteles y el gobierno mexicano son “uno y lo mismo” (one and the same).