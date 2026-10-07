Enmienda TEPJF la plana al INE; da marcha atrás a permitir “boletas planchadas”

La boleta electoral debe contener dobleces por la dimensión de la ranura en la urna

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emendó la plana al INE y revocó por mayoría de votos su resolución que permitía que los votos contenidos en boletas sin marcas de doblez, conocidas como ‘boletas planchadas’, fueran computados en la elección, con lo cual determinó que esos sufragios no deberán contar como parte de la votación.

El TEPJF explicó que la emisión del voto establece una secuencia establecida legalmente que es recibir la boleta, marcarla, doblarla y depositarla en la urna.

Por ello, la ausencia de marcas de doblez impide vincular objetivamente la papeleta con un sufragio emitido conforme al procedimiento electoral.

En este contexto, si durante el escrutinio se acredita que una boleta carece de las marcas de doblez, no deberá incorporarse al cómputo de la votación y tendrá que conservarse separada de las papeletas que sí formen parte de los resultados. L

Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y MC celebraron esta resolución al acusar que esa medida avalada por el INE dejaba abierta la posibilidad de incorporar votos cuya emisión legal estaba en duda.

La resolución obliga al INE a modificar sus lineamientos y establece una regla uniforme para proteger la certeza y autenticidad del voto.

El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña dio la razón a los partidos PAN, PRI, MC, Somos y PAZ que impugnaron el acuerdo y consideró inválido el voto contenido en una boleta que no presenta marcas de dobleces necesarios para su depósito en la urna.

Esa situación—agregó-- le corresponde determinar en primera instancia única y exclusivamente a la mesa directiva de casilla y sólo excepcionalmente al Consejo Distrital.

“Las boletas sin dobleces no pueden formar parte del cómputo porque “una boleta sin doblez no entró en la urna lícitamente y por tanto no es voto”, indicó

De la Mata recalcó que las dimensiones de la boleta electoral y la ranura de la urna hacen imposible su introducción sin dobleces.

“El doblez no es un simple requisito de forma, es la huella física de que las boletas siguieron el camino normal de la votación. Si por el tamaño de la boleta y por las dimensiones de la abertura de la urna, era necesario doblarla para depositarla, pero después aparece completamente extendida y sin ninguna marca de dobles, surge una pregunta inevitable, ¿cómo llegó esa boleta ahí?”, aseveró

Con ello, deberá asentarse el hallazgo de esas boletas y su número en la hoja de incidentes; además de que ales boletas deberán conservarse separadas de aquellas que sí fueron computadas.