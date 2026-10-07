Diputados aprueban en lo general la llamada “Ley Antimemes”

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que establece nuevas responsabilidades para los proveedores de servicios de internet frente a contenidos que infrinjan derechos de autor.

El dictamen, conocido coloquialmente como “Ley Antimemes”, fue aprobado este miércoles con 325 votos a favor, 114 en contra y una abstención. Morena, PT y PVEM respaldaron el proyecto; mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La reforma modifica el artículo 114 Octies y adiciona los artículos 114 Nonies y 232 Septies de la Ley Federal del Derecho de Autor, para establecer un esquema de responsabilidad secundaria de los proveedores de servicios de internet.

Contempla multas de más de 4 mdp

Uno de los cambios establece que los proveedores podrán conservar el llamado régimen de “puerto seguro”, que limita su responsabilidad por las infracciones cometidas por sus usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

Entre ellas se encuentra contar con una política pública que contemple la terminación del servicio a usuarios considerados infractores reincidentes, medida que deberá ser informada a sus usuarios.

El dictamen también contempla sanciones económicas para los proveedores que incumplan con las condiciones establecidas; dichas multas pueden alcanzar 40 mil veces el valor de la UMA, es decir, una cantidad que supera los 4 millones de pesos.

Oposición advierte riesgo para la libertad de expresión

Durante la discusión, la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, acusó que la reforma representa un riesgo para la libertad de expresión, al considerar que podría propiciar el retiro de contenidos o la suspensión del servicio de internet ante publicaciones que incomoden al gobierno.

“Van a obligar a los proveedores de servicios de internet para que quiten el internet cuando al gobierno le moleste un contenido, una publicación, un meme, una caricatura, una parodia o una opinión”, sostuvo.

López Rabadán llamó a creadores de contenido y proveedores de internet a oponerse a las nuevas disposiciones y sostuvo que las críticas al gobierno forman parte de la democracia.

En el mismo sentido, la priista Ariana Rejón Lara señaló que las disposiciones podrían afectar a periodistas, caricaturistas, creadores de contenido y ciudadanos que utilizan redes sociales para denunciar irregularidades.

“Un meme puede ser una broma, pero también puede ser una crítica y la libertad de expresión no existe únicamente para decir cosas que le gustan al gobierno, existe para decir aquello que incomoda al poder”, sostuvo.

Recientemente ARTICLE 19 advirtió que las nuevas responsabilidades podrían generar incentivos para que los proveedores monitoreen la actividad de sus usuarios y retiren contenidos para evitar sanciones.

La organización también señaló que el mecanismo para suspender el servicio a personas consideradas reincidentes podría extender los efectos de una denuncia sobre publicaciones futuras, incluso sin una determinación judicial sobre la ilegalidad del contenido.

La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con la exposición del proyecto, busca fortalecer la protección de los derechos de autor en entornos digitales y combatir la piratería.

La reforma aún no concluye su trámite en la Cámara de Diputados, después de la aprobación en lo general continúa la discusión y votación de los artículos reservados en lo particular.