Impulsan ambientes académicos saludables para formar profesionales de la salud

Salud La Secretaría de Salud informó que a través de la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables (ENAAS), se busca promover espacios de formación sustentados en respeto, dignidad, inclusión y seguridad psicológica

La Secretaría de Salud impulsa la Estrategia Nacional de Ambientes Académicos Saludables (ENAAS), con el objetivo de fortalecer los entornos formativos y promover una cultura institucional sustentada en la dignidad humana, derechos humanos, ética del cuidado, bienestar integral y la cultura de paz.

La directora general de Calidad y Educación en Salud, (DGCES) Laura Cortés Sanabria, destacó que la formación del talento humano en salud exige no sólo conocimientos clínicos y habilidades técnicas, sino también fortaleza emocional, capacidad de adaptación y redes de apoyo que acompañen a estudiantes, residentes y profesionales durante todo su proceso formativo.

Durante la presentación de la ENAAS destacó que la implementación de dicha estrategia es una responsabilidad compartida entre instituciones educativas y de salud, docentes, estudiantes, residentes, profesionales y quienes forman parte del ecosistema formativo en salud.

Cada aula, cada hospital y centro de salud, y cada espacio de formación son una oportunidad para hacer las cosas diferentes: escuchar, prevenir, acompañar y cuidar a quienes se preparan para cuidar a los demás.

Resaltó la importancia del principio “cuidarte para cuidar”, ya que no es posible brindar una atención digna, segura y compasiva “si quienes se forman para otorgar viven procesos marcados por el desgaste, la presión o el descuido de su propio bienestar”.

El Comisionado Nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty, señaló que la ENAAS es una herramienta de aplicación práctica y de alcance nacional dirigida a las instituciones de los distintos sistemas de salud públicos y privados y de seguridad social, ya que el conocimiento constituye uno de los pilares de la formación de profesionales de la salud “y su intercambio ocurre a través de procesos educativos que no pueden separarse de la práctica clínica y la atención que reciben los pacientes”.

La directora de área de Ambientes Académicos Saludables en la DGCES, Nancy Aguilar Gómez, indicó que el programa “Cuidarte para Cuidarnos” permitió fortalecer el acercamiento con el personal administrativo, cuya labor también contribuye a colocar a las personas en el centro, mediante un trato humano, digno y respetuoso, bajo un principio de corresponsabilidad que involucra a todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud.