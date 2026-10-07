Mi Pensión Digital del IMSS: cómo consultarla y qué trámites se pueden hacer

IMSS Mi Pensión Digital. De manera digital, se pueden consultar diversos beneficios de los usuarios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con Mi Pensión Digital, una herramienta que permite a los trabajadores iniciar por internet el proceso para obtener una pensión y consultar información necesaria. Además, a través del portal, los asegurados podrán consultar información personal, semanas cobradas, salario base y datos de sus beneficiarios, además de una estimación del monto que podrían recibir al momento de pensionarse.

¿Cómo consultar Mi Pensión Digital del IMSS?

Mi Pensión Digital puede consultarse a través de los servicios digitales del IMSS. Para ingresar a Mi Pensión Digital, el interesado deberá contar principalmente con su Clave Única de Registro de Población (CURP), Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico personal.

Durante el proceso también se solicitará información necesaria para determinar las condiciones bajo las cuales podría acceder a una pensión.

Los pasos generales para realizar la consulta son:

Ingresar al servicio Mi Pensión Digital del IMSS.

Capturar la CURP, NSS y correo electrónico.

Registrar o validar los datos solicitados por el sistema.

Revisar la información personal registrada ante el Instituto.

Consultar los datos relacionados con la situación del asegurado y sus beneficiarios.

Revisar la información presentada por el sistema para conocer las condiciones de la pensión.

Obtener la Proyección de Pensión correspondiente.

Seguir las indicaciones del IMSS para continuar presencialmente con la solicitud.

La Proyección de Pensión permite al trabajador conocer de manera anticipada información relacionada con su retiro. Sin embargo, obtener este documento no significa que la pensión ya haya sido otorgada, pues posteriormente se deberá continuar con el procedimiento establecido por el Instituto.

¿Qué trámites se pueden hacer con Mi Pensión Digital del IMSS?

Mi Pensión Digital está enfocada principalmente en facilitar el inicio del trámite de pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, por lo que representa una alternativa para reducir parte de las gestiones que anteriormente debían realizarse directamente en las instalaciones del IMSS.

A través del servicio, el trabajador puede validar información personal y de sus beneficiarios, consultar datos necesarios para su retiro y generar una Proyección de Pensión. Esta última permite conocer las condiciones estimadas bajo las cuales podría pensionarse antes de continuar con la solicitud.

A pesar de los beneficios del servicio digital, el trámite no se completa únicamente por internet. Después de realizar la etapa digital, el solicitante deberá seguir las indicaciones proporcionadas por el IMSS y acudir a la Unidad de Medicina Familiar que le corresponda para presentar la documentación requerida y continuar con la resolución de su pensión.

¿Cómo utilizar la aplicación IMSS Digital antes de solicitar la pensión?

La aplicación IMSS Digital funciona como otra herramienta para consultar servicios e información del Instituto desde un teléfono celular. Aunque Mi Pensión Digital se realiza mediante el servicio web correspondiente, la aplicación puede utilizarse para consultar información que será útil antes de comenzar el proceso de retiro.

Para utilizarla, el trabajador deberá descargar la aplicación oficial IMSS Digital desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo. Dependiendo del servicio que quiera consultar, deberá proporcionar información como CURP, Número de Seguridad Social y correo electrónico. Una vez revisados estos datos, el asegurado puede ingresar al servicio Mi Pensión Digital para comenzar el proceso de pensión.

Después de generar la Proyección de Pensión, el interesado deberá continuar con las instrucciones establecidas por el Instituto y, cuando corresponda, acudir a su Unidad de Medicina Familiar para entregar los documentos necesarios y formalizar la solicitud.