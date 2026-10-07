Decomiso millonario de cocaína deja dos detenidos en Laredo

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) decomisaron 47.06 libras de presunta cocaína, equivalentes a aproximadamente 21.3 kilogramos, durante una inspección en el puente Juárez-Lincoln, en el puerto de entrada de Laredo.

De acuerdo con la agencia estadounidense, el aseguramiento ocurrió el martes 30 de septiembre, cuando un oficial remitió a una conductora mexicana de 35 años y a un pasajero estadounidense de 30 años a una inspección secundaria. Ambos viajaban en una camioneta Nissan Rogue modelo 2017.

Durante la revisión, agentes utilizaron perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, mediante los cuales localizaron 18 paquetes que contenían la presunta droga en el interior del vehículo.

La CBP estimó el valor de los narcóticos en 628 mil 458 dólares en el mercado ilícito.

Detienen a dos personas

Tras el hallazgo, los agentes de la CBP aseguraron tanto los narcóticos como el vehículo y detuvieron a la conductora y al pasajero.

El caso quedó bajo investigación de agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.

El director del puerto de Laredo, Albert Flores, destacó el trabajo de los oficiales que participaron en la inspección y señaló que el decomiso forma parte de las acciones de vigilancia para impedir el ingreso de narcóticos a Estados Unidos.

La CBP informó que mantiene operativos de inspección en los cruces fronterizos para detectar el tráfico de drogas y otros productos ilícitos.

La agencia también señaló que sus acciones se desarrollan en coordinación con otras autoridades estadounidenses encargadas de la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza.