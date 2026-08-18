Policía española recupera 29 ajolotes mexicanos vendidos de manera ilegal

La Policía Nacional de ESpaña recuperó en Granada 29 ajolotes mexicanos La Policía Nacional de ESpaña recuperó en Granada 29 ajolotes mexicanos (@policiandalucia)

Tráfico de especies — La Policía Nacional de España, en Granada un total de 29 ajolotes mexicanos, especie protegida y en peligro de extinción que fueron comercializados de manera ilegal.

La corporación señaló que elementos de la institución recuperaron los 29 ejemplares de ajolote e investigan a una persona de nacionalizad mexicana por su presunta participación en un delito relativo a esta comercialización ilegal de fauna silvestre.

Fue durante una inspección en la que agentes de la Policía Nacional los que constataron que la persona investigada no disponía de la documentación necesaria para acreditar el origen legal de los 29 ajolotes ni de los documentos exigibles conforme a la normativa reguladora del comercio de especies protegidas.

Derivado de esta situación, los animales han sido intervenidos y se investiga a su propietario por un delito relativo a la protección de la fauna silvestre por la posesión y comercialización no autorizada de ejemplares de una especie protegida.

RESGUARDO

Debido a las necesidades biológicas del ajolote, los 29 ejemplares están en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera, en Cádiz.

Estos ejemplares permanecerán bajo custodia y supervisión de personal veterinario especializado, que evaluará su estado sanitario y garantizará su alojamiento en condiciones adecuadas para preservar su salud, bienestar e integridad.

Esta segunda intervención policial de estas características que se desarrolla en España gracias al trabajo en la protección del medio natural, la defensa de la biodiversidad y la lucha contra el comercio ilegal de especies de la a Policía Nacional Adscrita.

ANTECEDENTE

El ajolote mexicano es un anfibio endémico de México que, en estado silvestre, sobrevive únicamente en el sistema de canales de Xochimilco, en CDMX.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo clasifica como una especie en peligro crítico, la categoría inmediatamente anterior a su extinción en estado silvestre.

Se trata de una especie incluida en el Apéndice II del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por lo que su comercio internacional debe someterse a control y estar respaldado por la documentación necesaria para acreditar el origen legal y la trazabilidad de los ejemplares.

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