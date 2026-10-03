Cofepris descarta que brote de diarrea explosiva en EU provenga de productos mexicanos

Sembradíos de lechuga en México (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural/Cuartoscuro)

La Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Cofepris), descartó que los brotes de Cyclospora cayetanensis y Salmonella Javiana que se detectaron en Estados Unidos hayan tenido que ver con productors agrícolas provenientes de México.

En un comunicado, el organismo precisó que, tras la conclusión de las indagaciones hechas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), “los resultados de laboratorio no indentificaron la presencia de la bacteria Salmonella Javiana, en las muestras ambientales recolectadas”.

“La propia FDA señala en su reporte final que todas estas muestras resultaron negativas y reconoce que no fue posible determinar la vía ni la fuente de contaminación del brote. La investigación ha sido declarada concluida”, precisó Cofepris, la cual destacó que el país “mantuvo una colaboración permanente y transparente con las autoridades sanitarias de Estados Unidos”.

En cuanto a la Cyclospora cayetanensis, “la FDA reportó dos resultados positivos en muestras ambientales obtenidas en México: uno en aguas residuales de salida de una planta de procesamiento y otro en una zanja de drenaje de una unidad de producción”.

No obstante, comentó que el organismo sanitario, “la propia autoridad estadounidense establece que actualmente no existe evidencia suficiente para determinar de manera concluyente cómo ocurrió la contaminación que originó el brote”.

Igualmente, destacó que “es importante precisar que los hallazfos ambientales no constituyen, por sí mismos, evidencia concluyente de que los productos agrícolas hayan sido la fuente de contaminación. Los análisis realizados previamente por el Laboratorio Nacional de Referencia de Cofepris a muestras de materia prima, producto terminado y agua de la planta investigada resultaron negativos a Cyclospora cayetanensis”.

Derivado a eso, el organismo finalizó que “la información disponible al cierre de ambas investigaciones no permite establecer, mediante evidencia analítica concluyente, que productos mexicanos hayan sido el origen de los brotes”.

Resumiendo, manifestó que “en el caso de Salmonella, las muestras analizadas fueron negativas y no se determinó una vía o fuente de contaminación, y en el de Cyclospora, permanecen elementos epidemiológicos y de trazabilidad, así como hallazgos ambientales, cuya relación con los casos clínicos continúa en análisis”.

Finalmente, la Secretaría de Salud y Cofepris reiteraron “su disposición a mantener la cooperación técnica y científica con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y las demás autoridades competentes de ambos países, bajo un principio fundamental: las conclusiones sobre el origen de un riesgo sanitario deben sustentarse en evidencia científica verificable y concluyente”.