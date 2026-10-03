Menores de 17 años en EU venden armas a cárteles mexicanos: NYT

Adolescentes traficantes armas en Arizona (NYT)

Cuatro adolescentes de entre 16 y 19 años, estudiantes o exalumnos de secundaria en el oeste de Phoenix, forman parte de una red de jóvenes estadounidenses que participa en la venta de armas a grupos criminales mexicanos, de acuerdo con una investigación de The New York Times (NYT).

Los jóvenes, que hablaron bajo condición de anonimato, fueron observados durante la compra y venta de armas de fuego. Algunos aseguraron que incluso llegan a robarlas para después revenderlas, mientras que otros consiguen pistolas y rifles de alto calibre para ofrecerlos al mejor postor.

Durante los fines de semana, los adolescentes se trasladan al desierto de Sonora, en las afueras de Phoenix, donde llevan rifles AR-15 y armas de estilo AK. Ahí pasan parte del día disparando a blancos y después regresan a sus actividades cotidianas, como asistir a fiestas y utilizar sus redes sociales.

De acuerdo con autoridades estadounidenses y expertos que siguen el tráfico de armas, estos jóvenes forman parte de una red cada vez mayor de estudiantes de secundaria y adultos jóvenes que ayudan a abastecer de armas a algunos de los cárteles mexicanos.

Los propios adolescentes señalaron que las armas, entre ellas pistolas y rifles de alto calibre, son vendidas casi exclusivamente a operadores de grupos criminales mexicanos que tienen presencia en Estados Unidos.

En entrevistas realizadas de manera reiterada, los cuatro jóvenes permitieron observar parte del proceso mediante el cual consiguen las armas y posteriormente las ofrecen a compradores. Dijeron que no mantienen lealtad con un grupo criminal específico y que sus principales motivaciones son obtener dinero, conseguir estatus y encontrar un sentido de pertenencia.

Uno de los traficantes, un joven de 18 años que se hace llamar El Flaco, explicó cómo comenzó a ver el negocio como una forma de obtener dinero.

“Después de mi primera venta dije ‘eso es todo, ¡ya la hice!”, dijo. “No quiero ser pobre, ¿y por qué voy a serlo si ya encontré la manera?”.

Red en Arizona

Los adolescentes explicaron que mantienen sus actividades en secreto debido a que se trata de operaciones ilegales. Sus identidades fueron corroboradas mediante documentos oficiales y también se observaron transacciones de armas realizadas a través de chats grupales encriptados de WhatsApp y canales de Telegram.

Otros elementos de sus testimonios fueron contrastados con información proporcionada por autoridades estadounidenses en funciones y retiradas, así como por especialistas en tráfico de armas.

Aunque no existen cifras sencillas de rastrear sobre la participación de menores en estas redes, autoridades estadounidenses sostienen que los grupos criminales mexicanos recurren cada vez más a adolescentes y adultos jóvenes en estados fronterizos como Arizona.

La cercanía con México, la presencia de integrantes de organizaciones criminales en territorio estadounidense y la posibilidad de obtener dinero rápidamente son señaladas por funcionarios y exfuncionarios como algunos de los factores que han permitido que estas redes se desarrollen.

“Para los jóvenes, tristemente, esta es una oportunidad para ganar dinero rápido, tal como lo sería cometer otros tipos de delitos”, dijo AJ Gibes, agente especial a cargo de la división de campo en Phoenix de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

A esto se suma el uso de nuevas tecnologías. Gibes explicó que las aplicaciones de mensajería encriptada para teléfonos han facilitado y acelerado el proceso de contacto y comunicación entre quienes participan en estas actividades.

“Las organizaciones criminales se aprovecharán de aquellos en los que más pueden influir”, dijo Gibes. “Y creo que los jóvenes caen en eso”.

Datos de la ATF

Los registros federales muestran que los jóvenes representan una parte importante de las personas identificadas como traficantes de armas.

De acuerdo con investigaciones de la ATF realizadas entre 2017 y 2021, fueron identificados más de 11 mil traficantes cuya edad pudo establecerse. De ese grupo, alrededor de una tercera parte tenía menos de 25 años, mientras que cerca de 5 por ciento tenía menos de 17 años.

Las cifras corresponden a investigaciones realizadas a nivel nacional y no establecen cuántas de esas personas participaron específicamente en el suministro de armas hacia México.

Jason Red, exagente de Investigaciones de Seguridad Nacional que entre 2015 y 2020 investigó redes de tráfico de armas en Arizona junto con la ATF, señaló que en los casos de tráfico en los que participaban varias personas encontró al menos a un adolescente, con frecuencia un estudiante de secundaria.

Red explicó que, aunque inicialmente las autoridades detectaron a adolescentes involucrados en el traslado ilegal de armas hacia México, las investigaciones posteriores mostraron que los jóvenes también conseguían armas por internet, mediante redes sociales o a través de compras legales una vez que cumplían 18 años.

“Los cárteles usan a cualquier persona”, dijo Red. “Para ellos, estos son compradores desechables. Los adolescentes no lo piensan mucho. No piensan en las consecuencias a largo plazo”.