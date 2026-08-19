Apagón masivo CFE este jueves 20 de agosto: estas son las zonas y el horario del corte de luz

Si este jueves 20 de agosto tienes que hacer home office o planeabas realizar actividades como lavar ropa o simplemente sobrevivir al calor con el ventilador prendido, conviene revisar lo que dice la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues hay un corte de luz programado que se extenderá durante varias horas en una zona específica del país.

La suspensión del servicio forma parte de trabajos de mantenimiento en la infraestructura eléctrica, donde la CFE contempla un horario determinado para realizar las maniobras y posteriormente restablecer el suministro.

¿Dónde habrá corte de luz este jueves 20 de agosto?

De acuerdo con la información difundida sobre los trabajos programados, el apagón de la CFE del jueves 20 de agosto de 2026 se realizará en el municipio de Carmen, en el estado de Campeche.

La interrupción del suministro está prevista para durar ocho horas, por lo que quienes vivan o tengan actividades en la zona deberán tomar sus precauciones, especialmente si dependen de internet, equipos eléctricos o sistemas que necesiten permanecer conectados.

Esta es la zona afectada en Carmen, Campeche

El corte de energía eléctrica contempla específicamente al:

Poblado de San Antonio Cárdenas

El horario anunciado para la suspensión será de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Es decir, buena parte de la jornada transcurrirá sin servicio eléctrico en esta localidad. Si tienes algún pendiente importante durante ese periodo, más vale adelantarlo o tener un plan B. La cafetera también agradecerá que no la sometas a una crisis existencial a media mañana.

¿Qué hacer si habrá un corte de luz programado en mi colonia?

Si habrá un corte de luz programado en tu colonia o municipio, toma las siguientes precauciones:

Desconecta tus aparatos electricos

Intenta no tener comida que necesite mucha refrigeración

Carga la pila de tu celular o computadora y administrala

Prevente con pilas externas que te puedan ayudar como apoyo

Si el suministro eléctrico se interrumpe fuera del horario anunciado o el servicio no regresa después de las maniobras, los usuarios pueden realizar un reporte ante la CFE.

La empresa dispone del número 071 para reportar fallas relacionadas con el servicio eléctrico. También es posible recurrir a la aplicación CFE Contigo para solicitar atención.

En zonas urbanas, la CFE señala que la reconexión puede realizarse durante el mismo día, mientras que para áreas rurales el restablecimiento no debería superar los tres días hábiles.

Por ahora, el aviso para este 20 de agosto de 2026 apunta a una afectación localizada en San Antonio Cárdenas, Carmen, Campeche, con un horario de 8:30 a 16:30 horas.