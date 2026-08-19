Conagua tecnificará más de 58 mil hectáreas del DR 075 en Sinaloa

Conagua tecnificará más de 58 mil hectáreas en Sinaloa

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevará a cabo la tecnificación de más de 58 mil 100 hectáreas del Distrito de Riego (DR) 075 Río Fuerte, en Sinaloa, como parte del Programa Nacional de Tecnificación impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para producir más alimentos con menos agua.

El proyecto beneficiará a más de 21 mil 100 productores y productoras de la entidad y contempla una inversión total superior a 4 mil millones de pesos. La primera etapa de los trabajos ya fue concluida.

Recuperación de agua

Uno de los principales objetivos de la obra es recuperar un estimado de 334 millones de metros cúbicos de agua, volumen que podrá ser destinado al consumo humano de las comunidades de la región.

La tecnificación también busca incrementar la eficiencia en el uso del recurso hídrico para las actividades agrícolas y contribuir al fortalecimiento de la soberanía alimentaria nacional y de la economía regional.

Modernización del riego

Además de las acciones de tecnificación parcelaria, el proyecto contempla la modernización de 968 kilómetros de canales de riego, así como la colocación de 195 estructuras de medición y la rehabilitación de 22 plantas de bombeo.

Estas obras permitirán mejorar la conducción del agua y reducir las pérdidas ocasionadas por evaporación o absorción durante su traslado.

Mayor control del agua

Con la infraestructura modernizada también se busca tener un mayor control sobre los volúmenes de agua destinados al riego y mejorar la capacidad de bombeo para favorecer que el recurso llegue de manera más eficiente a las distintas zonas de la región.

El Gobierno de México señaló que el desarrollo del proyecto permitirá avanzar en el uso eficiente del agua en el campo y mejorar la productividad, además de generar beneficios para la población local y las condiciones hídricas de la región.

La tecnificación del DR 075 Río Fuerte forma parte de las acciones planteadas para fortalecer la producción de alimentos con un menor consumo de agua y contribuir a la soberanía alimentaria nacional.