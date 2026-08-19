Decide Adriana Dávila no buscar candidatura del PAN para gubernatura en Tlaxcala; acusa “dados cargados”

Adriana Dávila descarta buscar candidatura del PAN en Tlaxcala imagen de apoyo (foto de perfil de sus redes sociales)

Considerada uno de los activos más importantes del PAN en Tlaxcala, Adriana Dávila, decidió no participar en la contienda interna de su partido para definir la candidatura del blanquiazul rumbo a esos comicios pese a que es una de las figuras mejor posicionadas de ese partido de cara a la renovación de esa gubernatura el próximo año.

La ex senadora, ex diputada y ex candidata del PAN a esa gubernatura, acusó que la dirigencia estatal del PAN, que encabeza Ángelo Gutiérrez Hernández tiene los “dados están cargados” a favor de su esposa, la diputada local de esa entidad, Miriam Martínez Sánchez, quien se perfila como la virtual candidata panista a esa entidad.

Según una encuesta de La Crónica, Morena mantiene una preferencia del 40 % de la intención del voto mientras que la posible candidata oficialista, Ana Lilia Rivera se sitúa con el 42 % sobre las figuras de la oposición.

En este sondeo, la panista Adriana Dávila es la mejor posicionada de su partido con el 9% frente a la morenista y con el 11 % ante el segundo lugar en las preferencias morenistas, Alfonso Sánchez García.

Sin embargo, en entrevista con Crónica, la también ex aspirante a la dirigencia nacional del PAN, cerró la posibilidad de buscar esa candidatura al acusar a los cacicazgos estatales de apropiarse de la definición de las candidaturas.

“No hay condiciones para buscar la candidatura, ya es una decisión tomada cuando los dirigentes están en familia ya no haya nada que hacer y no voy a desperdiciar mi tiempo”, aseveró

Todo ello—agrega--complica una competencia equitativa y transparente para todos los aspirantes.

Recordó que su última participación electoral en una boleta electoral fue el 2016 donde todavía había condiciones relativamente democráticas en el PAN.

Dávila festejó que a pesar de no aparecer en una contienda electoral desde hace años, se mantiene en la preferencia del electorado en Tlaxcala

La panista reconoció que las expectativas para el PAN de cara a la renovación de la gubernatura de Tlaxcala en el 2027 “son complicadas” pero no imposibles.

No obstante criticó que la situación política en esa entidad está influenciada por una rotación de personajes que pertenecen a las mismas familias, quienes han ocupado cargos bajo diferentes siglas desde el PRI, PAN, PRD y ahora Morena.

Lamentó que en todo el país y Tlaxcala no es la excepción, los cacicazgos y familias con distintos grupos políticos se han apoderado prácticamente de los gobiernos durante mucho tiempo.