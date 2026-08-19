Declaran culpable a hombre por traficar piezas para fabricar miles de armas destinadas a México

Armas

Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Chandler Britain Bradford de 37 años, residente de New Braunfels, Texas, por siete cargos relacionados con el contrabando de piezas de armas de fuego hacia México y conspiración para cometer lavado de dinero, informó el fiscal federal para el Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons.

De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, Bradford participó en un esquema multimillonario para suministrar ilegalmente miles de componentes de rifles semiautomáticos a un ciudadano mexicano residente en Monterrey, Nuevo León. Las autoridades estadounidenses estimaron que las piezas proporcionadas eran suficientes para fabricar aproximadamente 5 mil 700 rifles semiautomáticos.

Las investigaciones determinaron además que proporcionó a su cómplice piezas, herramientas y asesoría técnica para establecer una operación de fabricación de armas en el norte de México. Por estas actividades, habría recibido más de 3.5 millones de dólares.

El jurado lo declaró culpable de un cargo de conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos, uno de conspiración para transferir armas de fuego destinadas a su uso en un delito grave, cuatro cargos de complicidad en el contrabando de mercancías y uno de conspiración para cometer lavado de dinero.

“Chandler Bradford desempeñó un papel clave en un plan complejo, sabiendo que los cárteles de la droga utilizaban las armas de fuego que él traficaba para asegurar su territorio y las rutas que usan habitualmente para introducir drogas en Estados Unidos”, declaró el fiscal federal Simmons.

Bradford podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión federal. La sentencia será determinada posteriormente por un juez federal, quien deberá considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, declaró al respecto que este caso demuestra por qué “debemos desmantelar redes criminales enteras, siguiendo las armas, el dinero y a quienes las facilitan”.

“Bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump, y trabajando con nuestros socios en México, estamos comprometidos con detener el tráfico ilegal de armas y hacer que nuestras comunidades sean más seguras”, señaló el diplomático.