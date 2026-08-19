Expo Mueble Internacional 2026 se inaugura en Guadalajara con una industria que busca crecer pese a los retos

La Expo Mueble Internacional 2026 ya abrió sus puertas en Expo Guadalajara, reuniendo a empresas vinculadas con el mobiliario, el diseño de interiores y distintas soluciones para el hogar y los espacios comerciales; así como a las familias que buscan el estilo y los detalles perfectos para su hogar. El encuentro de agosto programado del 19 al 22 de agosto buscará potenciar el talento mexicano y e impulsar el consumo local.

La importancia de esta feria va mucho más allá de mirar lamparas bonitas, el sillón perfecto o descubrir cuál será el siguiente color de moda para una sala. Aquí se hacen negocios, se ofrecen precios únicos y se aprende en cada ponencia.

Un escaparate para fabricantes y compradores

La industria mueblera encontró en Guadalajara un punto estratégico para conectar fabricantes, compradores, proveedores y especialistas.

En esta edición, Expo Mueble Internacional contará con la participación de más de 150 expositores y una expectativa de 50 mil visitantes y compradores nacionales e internacionales. También se estimaron operaciones comerciales superiores a 900 millones de pesos y una derrama económica de más de mil 500 millones de pesos.

Las cifras ayudan a entender por qué este encuentro es importante para distintos sectores en Jalisco.

No se trata solamente de vender un comedor o una recámara. Alrededor de una feria de esta magnitud se mueve una cadena completa que incluye diseño, manufactura, materiales, transporte, decoración, tecnología y servicios especializados.

Jalisco: un músculo industrial que ha escalado en el sector mueblero

Durante la presentación de la feria, se destacó que en la ciudad existen más de 500 empresas relacionadas con el sector mueblero, las cuales generan miles de empleos y forman parte de la actividad económica local.

Si llegan compradores, proveedores e inversionistas, el sector tiene oportunidades para ampliar mercados. Si además aparecen nuevas tecnologías y materiales, los fabricantes pueden encontrar herramientas para competir en un mercado cada vez más exigente.

Diseño, innovación y negocios en un mismo lugar

Uno de los atractivos de Expo Mueble Internacional es precisamente la mezcla entre creatividad y negocio.

La feria estará presentando tendencias de diseño, decoración, iluminación y accesorios, mientras pone en contacto a quienes fabrican con quienes buscan nuevas propuestas para proyectos de interiorismo y mobiliario o simplemente su día a día familiar.

El encuentro también sirve para mostrar que la industria mexicana no quiere quedarse únicamente en la fabricación tradicional.

Hay interés por la digitalización, la innovación, la economía circular y el impulso de la inteligencia artificial, temas que forman parte de los desafíos que enfrenta actualmente el sector.

Y en medio de un escenario marcado por mayores costos de producción y dificultades para exportar, tener un escaparate internacional puede convertirse en una herramienta especialmente valiosa.

Guadalajara quiere jugar en las grandes ligas

La apuesta de esta edición busca atraer negocios para fortalecer una industria que ya tiene presencia internacional, además de escalar frente a otros estados por el primer puesto.

Expo Guadalajara se convierte así en un muestrario donde fabricantes, compradores y proveedores mueven sus mejores piezas durante varios días, dándole paso al cierre de contratos, nuevos clientes y oportunidades de exportación.