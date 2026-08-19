Hugo Eric Flores pide licencia para irse a dirigir PAZ; deja desafuero de Alito pendiente

Hugo Eric Flores Cervantes es fundador del extinto Partido Encuentro Social (PES)

El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, solicitó licencia como diputado federal para asumir la dirigencia del nuevo partido PAZ, con lo que dejará pendiente la resolución sobre la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno.

Flores informó que su licencia será efectiva a partir del 1 de septiembre, mientras que su llegada a la dirigencia de PAZ deberá ser confirmada este sábado durante la asamblea nacional de ese instituto político.

La salida del legislador ocurre mientras la Sección Instructora mantiene pendiente el trámite relacionado con la solicitud de declaración de procedencia contra “Alito”, presentada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche.

El diputado señaló que la Fiscalía no ha aportado elementos que considere contundentes para sustentar la acusación contra el priista, así lo declaró pese a que recientemente la Fiscalía de Campeche entregó nueva información a la Cámara de Diputados para reforzar la solicitud de desafuero contra Moreno, quien es señalado por presuntos delitos relacionados con su gestión como gobernador de dicha entidad.

La salida de Flores se da luego de que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, negara que exista una instrucción para frenar el procedimiento contra Moreno.

“Yo no sé si lo tenga congelado el propio Hugo Eric”, respondió Monreal al ser cuestionado sobre el estado del expediente, aunque sostuvo que Flores había tenido autonomía para procesar la solicitud de declaración de procedencia.

De diputado de Morena a dirigente de PAZ

Con la licencia, Flores dejará temporalmente su curul para asumir la conducción del nuevo partido Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), organización que obtuvo su registro nacional este año.

En conferencia de prensa, el legislador dejó claro que no recibió algún tipo de presión para obstaculizar el nuevo proceso de desafuero que lleva más de un año contra el dirigente del tricolor.

También negó haber frenado el asunto o que el diputado Ricardo Monreal le haya dado alguna instrucción.

“Quiero decirlo de manera categórica: rechazo algunas opiniones de algunos de que detuve u obstaculice algún procedimiento motivo de mi función como presidente de la Instructora. Y en ese mundo de la política ficción no quiero dar lugar a la especulación y con mucho gusto podré responder ante cualquier persona sobre mis hechos y mis dichos”, comentó.

Hugo Eric Flores Cervantes es fundador del extinto Partido Encuentro Social (PES) y posteriormente estuvo al frente de Encuentro Solidario, por lo que PAZ representa un nuevo intento de mantener a ese grupo político dentro de la competencia electoral nacional.

El nuevo partido se prepara para competir en las elecciones del 2027 y sus integrantes han rechazado que opere como un partido satélite de Morena.