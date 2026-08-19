IMSS: Atención oncológica con nuevos Centros de Radioterapia y modernización tecnológica en México

IMSS Con el objetivo de garantizar servicios más oportunos y de alta calidad para los derechohabientes, el IMSS impulsa el fortalecimiento de la atención oncológica, con la ampliación de la infraestructura en radioterapia, renovación tecnológica y formación de personal especializado

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa el fortalecimiento de la atención oncológica a través de la ampliación de la infraestructura en radioterapia, renovación tecnológica y formación de personal especializado, con el objetivo de garantizar servicios más oportunos y de alta calidad para los derechohabientes.

Así lo resaltó la doctora Onix Garay Villar, coordinadora de Programas Médicos de Radioterapia en la Coordinación de Atención Oncológica, Donación y Trasplante del IMSS, quien enfatizó que el cáncer representa una prioridad en salud, sobre todo, si se toma en cuenta que hasta el 70% de las personas con diagnóstico oncológico requieren de radioterapia en alguna etapa de su tratamiento.

De ahí, que el Seguro Social mantiene una estrategia permanente para ampliar la cobertura y acercar servicios especializados a regiones que históricamente han enfrentado limitaciones de acceso, de ahí, que el instituto, encabezado por Zoé Robledo Aburto, contempla desarrollar proyectos para nuevos Centro de Radioterapia en: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

Asimismo, se contempla realizar la implementación de Radioterapia en Ciudad de México Norte, Chihuahua, Estado de México Poniente, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Querétaro, lo que permitirá, enfatizó, incrementar la capacidad de atención, disminuir los gastos por concepto de subrogación del servicio y reducir los traslados de pacientes.

En este contexto, la doctora Garay Villar subrayó la construcción de un nuevo centro en Chiapas, una acción que contribuirá a mejorar la cobertura en el sureste del país.

Es importante mencionar que en la actualidad, el IMSS cuenta con 10 Centros de Radioterapia y una red de unidades médicas que trabajan de manera coordinada para brindar atención especializada, y “con el fortalecimiento de la infraestructura podemos mejorar y hacer abierta la atención a todos los pacientes”.

Otro aspecto importante, añadió, es que IMSS mantiene un programa de sustitución de aceleradores lineales para incorporar tecnología de última generación, optimizar los tratamientos y elevar la seguridad de los pacientes, aunado al hecho de que la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial permitirá agilizar procesos clínicos y fortalecer la atención médica especializada.