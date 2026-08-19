Polo de Bienestar Reserva Zapotlán tendrá una inversión de más de 16 mil millones de pesos

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo

El Gobierno federal anunció una inversión por más de de 16 mil 600 millones de pesos al Polo de Bienestar Reserva Zapotlán; la empresa Dewa Capital invertirá más de 10 mil 100 millones de pesos.

El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán abarca unas 910 hectáreas en Zapotlán de Juárez, cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y tiene conexión con la carretera México-Pachuca y al Arco Norte.

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, detalló que el proyecto se desarrollará en cinco fases y que la primera comenzará entre mediados y finales de septiembre.

“La primera fase van a ser mil 277 millones de pesos para lo que es la urbanización y las obras de cabecera junto con más de 2 mil millones de pesos que se van a hacer también en esta primera fase para la construcción de las dos primeras naves que estarán albergando próximamente empresas”, explicó.

Esta etapa generará unos 5 mil 100 empleos directos e indirectos, mientras que Dewa Capital prevé que al menos el 35 % de las contrataciones sean locales.

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de Dewa Capital, señaló que en las 910 hectáreas se levantará “una plataforma industrial logística en cinco fases diseñada para recibir empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos”.

Como segunda inversión, la cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 millones de pesos en el municipio de Tula.

Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, detalló que las inversiones permitirán alcanzar una producción de cemento de 3 millones de toneladas anuales y señaló que la nueva línea de producción, que supone unos 3 mil 700 millones de pesos, registra un avance del 85 %.

Además, indicó que la empresa destinará más de mil millones de pesos al hospital de la cooperativa, donde se contemplan “quirófanos inteligentes, torre de consultorio de especialidades, salas de pues de terapia intensiva, bancos de sangre”.