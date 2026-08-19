¿Quién es el “Tío Lako”? El presunto líder regional del CJNG detrás del operativo que desató bloqueos en Michoacán

Tío Lako Las fuerzas federales realizaron un fuerte operativo esta mañana en Michoacán con la misión de capturar un objetivo prioritario. (Especial)

Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, fue el presunto objetivo de las autoridades federales que se desplegaron este miércoles en Michoacán, acción que derivó en bloqueos carreteros, incendios de vehículos y una amplia movilización de fuerzas de seguridad en la entidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el despliegue de las Fuerzas Armadas buscaba detener a uno o más objetivos prioritarios del crimen organizado, mientras que las autoridades federales y estatales llevan a cabo operativos para restablecer la circulación en las vialidades afectadas.

De acuerdo al periodista especializado en asuntos de seguridad, Luis Chaparro, “El Tio Lako” fue abatido durante el operativo en Michoacán de este miércoles, sin que haya aún confirmación oficial.

En tanto, a la espera de la confirmación oficial, Joaquín López Dóriga aseguró que, en el operativo, fueron detenidas Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja de “El Tío Lako”, respectivamente.

¿Quién es el “Tío Lako”, cabecilla del CJNG?

Heraclio Guerrero Martínez, conocido como “Tío Lako”, es identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región de Zamora y municipios colindantes con Jalisco.

El presunto capo encabeza una célula del CJNG con influencia en municipios como Zamora, Ecuandureo, La Piedad, Churintzio, Ixtlán y otras localidades del occidente de Michoacán, donde la organización criminal mantiene una disputa por rutas de movilidad y control territorial.

Su nombre ha aparecido en investigaciones relacionadas con ataques contra fuerzas de seguridad, cobro de extorsiones y operaciones del CJNG en esa zona del estado.

Sheinbaum confirma operativo La presidenta confirmó que las autoridades federales buscan un objetivo prioritario en Michoacán. (Mario Jasso)

“Tío Lako” ha sido señalado por ataques contra autoridades

El alias de “Tío Lako” cobró notoriedad pública en mayo de 2026, cuando fue señalado como el presunto responsable de ordenar una emboscada contra elementos de la Guardia Civil de Michoacán en Zamora, agresión que dejó varios agentes lesionados.

Desde entonces, autoridades federales lo consideran un objetivo relevante debido a la capacidad de movilización de su grupo criminal y a la violencia registrada en la región.

Las células regionales del CJNG, como pasó con la muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho”, suelen responder con bloqueos carreteros, incendios de vehículos y ataques contra infraestructura para intentar frenar los operativos de captura o facilitar la huida de sus líderes.

Operativo en Michoacán provocó bloqueos carreteros

La mañana de este 19 de agosto se registraron incendios de vehículos y bloqueos en más de una veintena de puntos de Michoacán, principalmente en la región de Zamora.

El despliegue militar estaba presuntamente dirigido contra la estructura encabezada por “Tío Lako”.

Aunque durante el operativo fueron detenidas varias personas y se reportó un enfrentamiento con civiles armados, hasta el momento las autoridades no han confirmado la captura de Heraclio Guerrero Martínez.

El Gobierno de Michoacán informó que, conforme avanzaron las horas, elementos de la Guardia Civil, Ejército y Guardia Nacional comenzaron a liberar diversas carreteras afectadas, mientras continúan las acciones de seguridad en la zona.

Sheinbaum confirma que el objetivo era un líder criminal prioritario

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los bloqueos fueron consecuencia de un operativo de las Fuerzas Armadas para detener a objetivos prioritarios del crimen organizado.

La mandataria indicó que será el Gabinete de Seguridad el encargado de informar oficialmente los resultados del despliegue, mientras continúan las operaciones en Michoacán.