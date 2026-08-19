Sheinbaum hace llamado a la UNAM a “hacer esfuerzo de austeridad” para abrir más espacios a estudiantes

Presidenta Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

En el marco de la conclusión del examen de control de la UNAM para ingreso a licenciatura, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la máxima casa de estudios a realizar un esfuerzo de austeridad y reorientar su presupuesto para abrir más espacios a nuevos estudiantes.

“La UNAM, desde mi punto de vista y con todo respeto a su autonomía, debería abrir más espacios. Tienen la posibilidad de hacerlo”, afirmó la mandataria.

Afirmó, que la institución tiene la posibilidad de hacerlo y que solo es cuestión de “reorientar su presupuesto”:

“Ya hicieron un primer esfuerzo de austeridad. Bueno, pues hay que hacer otro más”, sostuvo.

Sheinbaum extendió su llamado al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al resto de universidades públicas y defendió que el Estado debe ampliar las alternativas para que los jóvenes puedan continuar sus estudios, además, rechazó que la responsabilidad de no ingresar a una universidad recaiga exclusivamente sobre el aspirante por su desempeño en el examen de admisión.