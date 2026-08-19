IMSS Bienestar 2026 requisitos, cómo y dónde registrarte (Pexels)

Si no cuentas con un servicio médico el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición un programa creado por el gobierno federal que brinda servicios de salud a todas y todos los mexicanos.

El IMSS Bienestar brinda medicamentos y demás insumos de forma gratuita a las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social el cual se encuentra disponible en más de 20 estados de la república, hasta el momento.

¿En dónde puedo registrarme en IMSS Bienestar 2026?

Todos los interesados en realizar la incorporación no necesitan acudir a una unidad médica de la dependencia para poder iniciar el trámite. Solo deben ingresar al portal oficial del IMSS Bienestar, entrar al apartado “Regístrate” e ingresar los datos que el Instituto solicita.

De esta forma los ciudadanos podrán formar parte de la red de atención médica y sumarse a los más de 42 millones de beneficiarios.

¿Qué documentos necesito para el IMSS Bienestar?

Para incorporarse a estos servicios del IMSS debes tener a la mano la siguiente información en formato digital:

CURP

Identificación vigente

Comprobante de domicilio

Datos de contacto

Fotografía infantil reciente

Correo electrónico

Al cargar la información en el sitio correspondiente, el sistema validará de forma automática el estatus de seguridad social, ya que para recibir este beneficio, los solicitantes no deberán estar afiliados a algún servicio de salud pública.

¿Qué beneficios se obtienen en el IMSS Bienestar?

Al concluir el alta en línea, los beneficiarios podrán obtener diversas prestaciones de salud de forma gratuita como: