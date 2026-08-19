Llegan a la FEMDO en CDMX los 9 detenidos tras operativo en Michoacán

detenidos en Michoacán

Alrededor de las 17:30 horas de este miércoles, tres vehículos blindados pertenecientes a las Fuerzas Armadas de México fueron vistos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el marco del traslado de los nueve detenidos durante un operativo realizado en Michoacán.

Posteriormente, en medio de un fuerte despliegue policial y de vigilancia, un convoy con los nueve detenidos arribó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en la colonia Guerrero de la Ciudad de México.

Los detenidos fueron asegurados durante el operativo en Michoacán que culminó con el abatimiento de Heraclio “N”, alias “Tío Lako”, señalado como presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre las personas trasladadas se encuentran Lourdes “N” y Marisol “N”, identificadas como la pareja sentimental y la hija de Heraclio “N”, además de otros sujetos asegurados durante las acciones realizadas en Michoacán.

El traslado hacia las instalaciones de la FEMDO se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad con la participación de elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Una vez en la Ciudad de México, los nueve detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades federales para continuar con el proceso correspondiente y las investigaciones relacionadas con el operativo.