México y Argentina coinciden en fortalecer acciones conjuntas contra el narco

El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar Garcúa Harfuch, tras su reunión con la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Omar Garcúa Harfuch, tras su reunión con la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva)

Colaboración México-Argentina — El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunió este miércoles con Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina, con quien intercambió opiniones sobre las políticas que se están aplicando en seguridad en sus países, y coincidieron en que es prioritario fortalecer el trabajo conjunto contra el narco.

“Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante”, afirmó en un mensaje en el que compartió fotografías del evento”, destacó Monteoliva a través de mensajes en sus redes sociales.

La funcionaria resaltó que hablaron sobre operativos conjuntos entre ambos países, además de la lucha coordinada contra grupos del crimen organizado.

En el mismo tenor, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina señaló que “con los narcos no se negocia. Se los combate con decisión, cooperación y políticas firmes que se sostengan en el tiempo”, puntualizó.

Excelente reunión con Omar García Harfuch. Hablamos de cómo seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre Argentina y México para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, compartir lo que funciona y darle sustentabilidad a las políticas que estamos llevando adelante.… pic.twitter.com/TCyRzx96vK — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) August 19, 2026

La entrevista entre la funcionaria argentina y el titular de la SSPC se registra en el marco de la participación de Omar García Harfuch en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas que se realizó en Buenos Aires, Argentina, y que fue convocada por la DEA y Argentina como país anfitrión.

Durante su participación en este encuentro que se llevó a cabo el 18 de agosto, García Harfuch presumió los resultados de la Estrategia nacional de Seguridad implementada por el Gobierno mexicano.

En su oportunidad, el Director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, reconoció el trabajo del García Harfuch, de quien dijo es “(es) un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos. El secretario (GarcÍa) Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México”, indicó.

La Crónica de Hoy 2026