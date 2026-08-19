Pide Carlos Augusto Pérez, aspirante morenista en Tlaxcala blindar proceso de “mano negra”

Carlos Augusto Pérez pide blindar elección interna de Morena en Tlaxcala imagen de apoyo

Tras la encuesta de Crónica para Tlaxcala, el diputado con licencia y aspirante a coordinador estatal de Morena para esa entidad, Carlos Augusto Pérez, confió en cerrar la brecha con los punteros rumbo a la recta final de la definición de su partido a principios de septiembre donde pidió a su dirigencia blindar el proceso del riesgo de “mano negra”.

“Que se cuide que no quieran meter mano negra porque se mina la confianza de la población”, alertó

Augusto Pérez aseveró que va en ascenso en materia de conocimiento rumbo a la encuesta final de Morena para definir a o la coordinadora estatal en Tlaxcala y tras los números que perfilan la encuesta de esta casa editorial, considera que la lucha por la gubernatura de esa entidad será entre los aspirantes de Morena.

“La oposición está sepultada en Tlaxcala como en todo el país si ninguna esperanza”, indicó

Carlos Augusto Pérez se ubicó en tercer lugar en el sondeo de Crónica con un 22 % por debajo de Alfonso Sánchez García con 31 % y en primer lugar, la senadora con licencia, Ana Lilia Rivera con 42%.

El diputado con licencia, confió en remontar en el último tramo pero a mismo tiempo pidió “piso parejo” pues alertó de una posible intervención estatal en el proceso interno para tratar de manipular la voluntad popular a través de apoyos en favor de alguno de los aspirantes.

“Es posible una manipulación a favor de alguno de los aspirantes que no permiten piso parejo…¡ somos o no somos! ” , expresó

Por ello, Carlos Augusto Pérez pidió a la Comisión de elecciones de Morena tomar cartas en el asunto para impedir una manipulación o “mano negra” que ensucie ese proceso interno.

“Se debe impedir la intervención de poderes fácticos que buscan manipular la voluntad popular, que se respeten las reglas del movimiento”, insistió

El aspirante reconoció que su compañera Ana Lilia Rivera va adelante en las preferencias aunque recalcó que en las próximas dos semanas cerrará “con todo” en un intento por escalar preferencias en los sondeos de Morena.

Detalló que ya recorrió 56 de los 60 municipios y en los próximos días intensificará recorridos, brigadeo y asambleas informativas para cerrar fuerte en su aspiración de convertirse en coordinador estatal de Morena en Tlaxcala.