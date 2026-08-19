Satisfecha Ana Lilia de preferencias electorales en Tlaxcala; pide no confiarse

Ana Lilia Rivera lidera encuesta en Tlaxcala

La senadora con licencia y aspirante a la coordinación estatal de Morena en Tlaxcala, Ana Lilia Rivera se dijo satisfecha de las preferencias que arroja la encuesta de Crónica donde la ubica con al menos 11 puntos porcentuales sobre su más cercano contendiente al interior de su partido pero pidió no confiarse pues “no hay enemigo pequeño”.

“Nunca hay enemigo pequeño y eso no debe confiarnos nunca…”aseveró

Rivera consideró que las preferencias a su favor es la certeza de que su trabajo ha rendido frutos pero admitió que será el movimiento de la 4T la que al final defina al que será el o la coordinadora estatal en esa entidad.

“No hay sacrificio que a la larga no se te sea reconocido, eso es lo que yo veo en las encuestas, un reconocimiento de mi pueblo, una calificación buena de mi pueblo, no hay confianza porque quien define al final de cuentas es un movimiento que no solo calificará encuestas, sino que valorará otras circunstancias y cualidades políticas”, estableció

La senadora con licencia rechazó que la mala calificación que registra el gobierno morenista de Lorena Cuéllar en la encuesta de Crónica impacte o se convierta en un obstáculo a futuro de cara las elecciones constitucionales para renovar la gubernatura de Tlaxcala en el 2027.

--No Tlaxcala es un estado pequeño con una sociedad muy politizada. El estado define y califica a las personas. Diferencia su voto, da un voto para las presidencias municipales y da otro voto para las diputaciones y da otro voto incluso para las presidencias de la República.

Nunca –agregó--han sido votaciones unánimes, siempre ha habido diferencias sobre todo en lo local Eso me da a mí la claridad y la certeza de que nuestro pueblo más allá de los partidos, también mide lo que de acuerdo a sus consideraciones conviene de acuerdo a los personajes que están ocupando diversos cargos.

De acuerdo a la encuesta de Crónica sobre Tlaxcala, , Ana Lilia Rivera registra un 42% al interior de Morena seguido de Alfonso Sánchez García con 31 % y Carlos Augusto Pérez en tercer lugar.

Rivera reconoció que las cifras que arroja la encuesta le genera certeza de su trabajo en territorio durante años pero recordó que al final de cuentas será un movimiento que no solo calificará encuestas, sino que valorará otras circunstancias y cualidades políticas.

“Hoy por hoy yo puedo decirles, estoy satisfecha del trabajo que he realizado y que esas encuestas que ustedes hoy me muestran, me da la satisfacción de que el deber cumplido siempre deja satisfacción. Lo demás será una decisión que el partido tome”, estableció