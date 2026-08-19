Ni en el examen presencial dejaron de hacer trampas: 22 intentos en 36 mil exámenes, revela el rector Lomelí

Trampas en la UNAM El rector Leonardo Lomelí confirmó que hubo nuevas irregularidades, aunque menores, en el examen presencial. (Iván Guevara)

A pesar de que el examen de control para ingresar a a licenciatura se presentó de manera presencial, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectó al menos 22 intentos de hacer trampa entre los más de 30 mil aspirantes que presentaron la evaluación, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante un mensaje desde el Palacio de los Deportes, el funcionario universitario enfatizó que la institución identificó “comportamientos anómalos” durante la aplicación del examen en línea y confirmó que hubo casos de irregularidades a lo largo del examen de control, aunque consideró que representan una proporción reducida frente al universo de sustentantes.

“Tan sólo en esta serie ha habido 22 casos, pero para los 30 mil que lo han presentado son pocos, pero sí ha habido”, señaló Lomelí sobre los mecanismos de vigilancia implementados durante la evaluación.

Entre las trampas detectadas, se halló el uso de lentes con Inteligencia Artificial de Meta, suplantación de identidad e intentos por fotografiar la prueba.

El rector recordó que este proceso se organizó tras detectarse anomalías en el examen de admisión aplicado completamente en línea, cuyos resultados se dieron a conocer en julio pasado.

“Se presentaron comportamientos anómalos”, reiteró el funcionario, al señalar que aquella fue la primera ocasión en que la universidad realizó un examen totalmente en línea.

El rector agradece a aspirantes que volvieron a presentar el examen

Lomelí agradeció a los aspirantes y a sus familias por el esfuerzo de acudir nuevamente a presentar la prueba, al considerar que era indispensable garantizar la transparencia del proceso de selección.

Explicó que la universidad necesitaba tener plena certeza de que quienes obtengan un lugar lo hagan con base en su propio desempeño y esfuerzo académico.

Asimismo, envió un mensaje a quienes no logren ingresar en esta ocasión, al señalar que podrán volver a intentarlo en futuras convocatorias o incluso aspirar a cursar estudios de posgrado dentro de la máxima casa de estudios.

UNAM analiza mantener exámenes presenciales

El rector destacó que la universidad logró organizar un nuevo proceso de admisión en apenas un mes después de que se conocieran los resultados anulados del examen en línea.

“Tenemos una curva que se comporta de manera más previsible”, afirmó al referirse al comportamiento estadístico de los resultados obtenidos en esta nueva evaluación.

Ante las irregularidades detectadas, reconoció que la universidad mantiene abierta la posibilidad de continuar con la aplicación presencial de los exámenes de ingreso.

“Sí se considera la posibilidad de volver a la presencialidad”, dijo.