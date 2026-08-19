¿Qué pasó con las páginas del gobierno federal? Reportan fallas hoy, 19 de agosto Usuarios reportan fallas en las páginas web del gobierno federal; conoce qué se sabe

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México dio a conocer que, durante este miércoles 19 de agosto, se registró una caída en todos los sitios web “gob.mx”.

De acuerdo con los primeros reportes, las diversas páginas del gobierno federal registraron una interrupción que impedía ingresar al portal; la falla duró alrededor de una hora. No obstante, actualmente ya es posible acceder a las páginas con dominio “gob.mx”.

¿Qué causó la caída de las páginas gubernamentales?

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, no se podía acceder a las páginas del gobierno federal con dominio “.gob.mx” debido a que se encontraban temporalmente inhabilitadas por un corte de conectividad.

Según lo señalado por la agencia en sus redes sociales, el corte duraría alrededor de 25 minutos. Sin embargo, el problema duró aproximadamente una hora, sin que las autoridades volvieran a actualizar la información.