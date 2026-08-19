Ratifican a Rogelio Granguillhome como embajador de México en Irlanda

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por unanimidad a Rogelio Granguillhome Morfín como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante Irlanda, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral y ampliar los vínculos económicos, comerciales, científicos, educativos y culturales entre ambos países.

El diplomático recibió 34 votos a favor y, una vez aprobado su nombramiento, rindió protesta; durante su discurso, Granguillhome planteó que su trabajo al frente de la representación mexicana no se limitará a una agenda protocolaria de reuniones y visitas, sino que busca implementar una estrategia para fortalecer la presencia de México en Irlanda.

Aseguró que uno de los principales ejes será el fortalecimiento de la relación económica. Recordó que el intercambio comercial entre México e Irlanda alcanzó 4 mil 500 millones de dólares durante 2025, año en que ambos países conmemoraron 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Granguillhome destacó que México es actualmente el principal socio de Irlanda en América Latina y el Caribe, mientras que Irlanda representa uno de los mercados europeos de mayor relevancia para el país.

El nuevo embajador cuenta con más de tres décadas de experiencia en el Servicio Exterior Mexicano.

A lo largo de su carrera ha representado a México como embajador en Uruguay, Corea del Sur, India, Singapur, Alemania, Bélgica y Luxemburgo, además de haber ocupado cargos vinculados con asuntos económicos y cooperación internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

También fue jefe de la Misión de México ante la Unión Europea, con sede en Bruselas; en 2025, incluso acompañó trabajos de la delegación mexicana en la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea.

La propuesta de Granguillhome fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Comisión Permanente el pasado 17 de agosto, su expediente incluyó su información biográfica, el beneplácito correspondiente y el programa de trabajo que desarrollará en Irlanda.

Entre las encomiendas planteadas para la nueva representación diplomática se encuentran profundizar la relación económica bilateral, impulsar el intercambio comercial y fortalecer la cooperación científica, educativa y cultural.

Con esta ratificación, Granguillhome asumirá la representación de México en Irlanda en una etapa en la que ambos países buscan ampliar sus vínculos económicos y aprovechar el crecimiento de sus intercambios comerciales.