Sheinbaum pide a ministros de la SCJN evitar privilegios; posible regreso de seguros médicos con recursos públicos

Presidenta Claudia Sheinbaum (Mario Jasso)

La discusión sobre los privilegios dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a la discusión, ahora, la presidenta, Claudia Sheinbaum, cuestionó a los nuevos ministros del máximo tribunal luego de que se diera a conocer que la Corte analiza restablecer el pago de seguros de gastos médicos mayores con recursos de su presupuesto.

La mandataria se pronunció en contra de que esta prestación vuelva a ser cubierta con dinero público y consideró que los integrantes de la Corte cuentan con ingresos suficientes para contratar un seguro privado si así lo desean. Incluso, señaló que los ministros tienen un salario equivalente al de la Presidenta de México.

“Algo pasa cuando entran a ese edificio”

Ante el señalamiento sobre la posible recuperación de esta prestación, Sheinbaum lanzó una crítica directa contra la nueva integración de la Corte y cuestionó que, después de la renovación del Poder Judicial, regresen prácticas que considera privilegios.

“Algo pasa cuando entran a ese edificio. Se transforman. Debe de estar embrujado, los espíritus del pasado. No está bien. No a los privilegios”, ironizó la Presidenta.

Sheinbaum sostuvo que los ministros deben comportarse con humildad y recordar que son servidores públicos, por lo que consideró que no corresponde utilizar recursos del erario para pagarles un seguro de gastos médicos mayores. En caso de que quieran contar con este servicio, dijo, pueden contratarlo con sus propios ingresos.

“Hay que comportarse con humildad, tienen un buen salario, tienen el salario de la Presidenta, entonces, y con eso les podría alcanzar para un seguro de gastos médicos mayores, si así lo desean, pero no, el dinero es del pueblo”, expresó.

La mandataria también planteó que los integrantes del máximo tribunal tienen la posibilidad de atenderse en instituciones públicas como el ISSSTE o el IMSS-Bienestar, o bien pagar de manera particular el seguro que quieran contratar.

Recordar a Benito Juárez

La crítica de la Presidenta no se quedó únicamente en el gasto relacionado con los seguros médicos. Sheinbaum pidió a los ministros recordar el origen de las reformas al Poder Judicial y utilizó a Benito Juárez como referente de la lucha histórica contra los fueros y privilegios.

“Juárez luchó contra los privilegios, hay que recordar la historia, cómo se llegó y por qué se llega. Entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios”, señaló.

Para la Presidenta, el regreso de este tipo de prestaciones representaría una contradicción con la austeridad que, dijo, debe prevalecer entre quienes ocupan cargos públicos. Por ello, llamó a los nuevos integrantes de la Corte a “sacudirse” las prácticas que, desde su perspectiva, permanecieron durante años en el máximo tribunal.

“Hay que sacudirse un poco el ambiente que quedó allí y recordar a Juárez y hay que estar cerca de la gente para darse cuenta de lo que viven mexicanos y mexicanas, porque hay que comportarse con humildad”, expresó.

Una prestación que volvería a ser cubierta con recursos públicos

De acuerdo con la información expuesta durante la conferencia, el anteproyecto presupuestal de la SCJN para 2027 contempla recursos para restituir el seguro de gastos médicos mayores para personal de mando.

La Corte habría aprobado en sesión privada solicitar 6 mil 104 millones de pesos para 2027, lo que representaría un incremento nominal de 17.2 por ciento respecto de los recursos autorizados para este año. Dentro del proyecto se contempla una partida de 146 millones de pesos destinada a recuperar dicha prestación.

La propuesta fue aprobada por seis votos en el Pleno y todavía requiere pasar por el Órgano de Administración Judicial y posteriormente por la Cámara de Diputados para su aprobación.

La ministra Lenia Batres se manifestó en contra tanto del incremento presupuestal como del regreso de la prestación. En un oficio dirigido al Órgano de Administración Judicial, sostuvo que el ajuste representaría un retroceso frente a los esfuerzos de austeridad aplicados anteriormente en la Corte.

Durante la discusión presupuestal también se planteó que el máximo tribunal podría recibir ahorros de hasta mil 800 millones de pesos previstos en el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras se contempla un déficit de 128 millones de pesos en servicios personales.

“No se debe regresar a los privilegios”

Sheinbaum insistió en que los ministros tienen libertad para utilizar sus ingresos como consideren conveniente, pero estableció una diferencia entre contratar un seguro de manera personal y que este sea pagado con dinero público.

“Si ellos quieren pagar un seguro de gastos médicos mayores con su salario, pues adelante, ellos tienen toda la libertad de destinar sus ingresos a lo que ellos decidan, pero no está bien que el recurso público se utilice para el seguro de gastos médicos mayores”, cuestionó.

La Presidenta remarcó que los integrantes de la SCJN reciben un salario equivalente al suyo, por lo que, desde su perspectiva, cuentan con recursos suficientes para asumir directamente el costo de una póliza privada.

“Se pueden atender en el ISSSTE, en el IMSS-Bienestar, y si no, pues paga tu propio seguro de gastos médicos. Así debe ser, no se debe regresar a los privilegios”, afirmó.

Con ese señalamiento, Sheinbaum volvió a colocar en el centro de la discusión la austeridad dentro del Poder Judicial y pidió a los nuevos ministros no reproducir las prácticas de anteriores integraciones de la Corte.

“Hay que sacudirse un poco el ambiente que se quedó ahí en las paredes, no sé, y recordar a Juárez, la austeridad republicana. Hay que estar cerca de la gente para darse cuenta de lo que vive la mayoría de mexicanos y mexicanas”, concluyó.