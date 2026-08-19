Rosa Icela realiza visita 5 municipios de Michoacán para abordar problemáticas sociales de la zona

Rosa Icela Rodríguez realiza gira de trabajo en Michoacán

Durante una gira de trabajo por Michoacán, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, visitó los municipios de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo, donde sostuvo encuentros para abordar diversas problemáticas sociales de la región.

La funcionaria estuvo acompañada por la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, así como por Martha López, directora general de Mesas de Paz Zona 1 de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Reunión con sacerdotes

En Cotija, Rosa Icela Rodríguez sostuvo una reunión con sacerdotes de cinco municipios de Michoacán, encabezados por el obispo de la diócesis de Zamora, monseñor Joel Ocampo Gorostieta.

Durante el encuentro se abordaron distintas problemáticas sociales de la región, como parte de las acciones para atender las causas que generan violencia en los municipios visitados.

La gira se realizó por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de mantener el acercamiento con las comunidades y avanzar en la atención de las situaciones que afectan a la población de esta zona de Michoacán.

Rosa Icela Rodríguez Michoacán

Recorrido por el sector aguacatero

Como parte de las actividades de la secretaria de Gobernación en el estado, también se realizaron recorridos por distintas unidades económicas dedicadas a la exportación de aguacate.

Entre ellas estuvo la planta Cotija Avocados, ubicada en Cotija, donde se conoció parte de las actividades relacionadas con este sector productivo de la región.

La visita formó parte de la gira de trabajo realizada por Rosa Icela Rodríguez en Michoacán, que incluyó tanto reuniones para atender problemáticas sociales como recorridos por actividades económicas de importancia para la zona.