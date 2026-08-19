Registro celulares 2026 Registro celulares 2026: fecha límite para registrar líneas con terminación 1 (Pexels)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó a la ciudadanía la importancia de completar el registro obligatorio de las líneas telefónicas móviles durante este 2026.

La medida busca asociar la identidad de los titulares a sus números mediante datos de validación para evitar la suspensión definitiva de llamadas y datos móviles.

Para agilizar el trámite a nivel nacional, la autoridad estableció un calendario escalonado que fija fechas límite de acuerdo con el último dígito del número celular.

Fecha límite para números con terminación “1”

Los usuarios cuya línea celular cuenta con la terminación 1 deberán completar su registro a más tardar el próximo lunes 31 de agosto de 2026.

Cumplir dentro del plazo evita la interrupción provisional del servicio.

Calendario oficial de registro por terminación numérica

Las fechas límite fijadas por la CRT para el resto de las terminaciones en toda la República Mexicana son:

Terminación 1: Hasta el 31 de agosto

Terminación 2: Hasta el 15 de septiembre

Terminación 3: Hasta el 30 de septiembre

Terminación 4: Hasta el 15 de octubre

Terminación 5: Hasta el 31 de octubre

Terminación 6: Hasta el 15 de noviembre

Terminación 7: Hasta el 30 de noviembre

Terminación 8: Hasta el 15 de diciembre

Terminación 9: Hasta el 31 de diciembre

¿Qué ocurre si no realizas el registro a tiempo?

Las autoridaded precisaron que no existen prórrogas adicionales tras la suspensión de cada fecha límite.

En caso de no registrar la línea en el periodo correspondiente, se aplicará una suspensión inmediata del servicio.

La línea dejará de realizar y recibir llamadas, enviar mensajes SMS y navegar con datos móviles.

Durante la suspensión, la línea mantendrá únicamente acceso a llamadas a números de emergencia, como el 911 y a la recepción de alertas sísmicas.

La suspensión no significa la pérdida automática del número. El usuario dispondrá de un periodo de tolerancia de hasta 90 días para realizar la vinculación pendiente y solicitar la reactivación antes de que la línea sea dada de baja de forma definitiva o reasignada.

Guía paso a paso para registrar tu línea celular

El trámite es completamente gratuito y se puede realizar tanto en línea como de manera presencial:

Opción digital (App o portal web de la compañía):

Accede a la aplicación móvil o sitio web oficial de tu operador telefónico y selecciona la sección “Registra tu línea”.

Ingresa tu número celular a 10 dígitos y tu CURP.

Carga fotografías legibles de tu identificación oficial (INE o pasaporte) por ambos lados.

Completa la prueba de validación biométrica realizando una selfie según las instrucciones del sistema.

Guardar e imprimir el folio de comprobante que genera la plataforma.

El sistema digital otorga hasta tres intentos para completar la validación.

Si el proceso presenta inconsistencias, deberás acudir a un centro de atención.

Opción presencial:

Puedes acudir directamente a cualquier centro de atención a clientes o sucursal autorizada de tu compañía telefónica con tu identificación oficial física para que el personal capacitado realice la captura de datos biométricos y gestione el alta de la línea telefónica.