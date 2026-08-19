Reta Lily Téllez a morenistas a romper sus visas de EE.UU; “tengo el brazo fracturado”, justifica Noroña

Fernández Noroña justifica su negativa a romper su visa estadounidense por su lesión en el brazo

La senadora del PAN, Lily Téllez retó a senadores y diputados de Morena a entregar sus visas en apoyo a Andy López Beltrán como verdadero apoyo y solidaridad con el hijo del expresidente López Obrador a quien le fue cancelada ese documento migratorio por parte de Estados Unidos.

La panista subió a tribuna, con una charola plateada, y pidió a los morenistas depositara sus visas estadunidenses en ese artículo.

“Yo los reto, los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas para que el apoyo que le dan a Andy de palabra sea de verdad. ¿O acaso o acaso son puras palabritas?”

“Pongan aquí sus visas, a ver rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que Andy sienta que su apoyo es de verdad, que no son solo palabritas. No sean hipócritas”.

Téllez la emprendió contra Andrés López Beltrán e ironizó con su nombre.

“Le gusta tanto Estados Unidos al hijo de López Obrador que hasta su nombre lo transformó el idioma inglés y él pide que le digan Andy, ya es lo único que le queda de los Estados Unidos el nombre Andy”, ironizó

Asimismo, exhortó al nuevo embajador de México ante Irlanda, de Rogelio Granguillhome, que fue ratificado este miércoles por la Comisión Permanente, a no utilizar la embajada para dar refugio al hijo del expresidente, ahora que ya no tiene visa.

Fue el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña quien buscó justificar el motivo por el que no rompía su visa estadounidense por una lesión en el brazo.

Durante su intervención en tribuna, Fernández Noroña apareció con una férula en el brazo izquierdo y respondió al desafío de la senadora panista.

“La visa la rompería en este momento (...) pero no puedo con una mano, así que me esperaré a recuperarme”, afirmó entre abucheos s y reclamos de la oposición.

El morenista también cuestionó a Téllez y retomó sus críticas contra quienes consideran relevante la cancelación de la visa de López Beltrán.

Fernández Noroña reviró que no se necesita una visa para servir a la patria e insistió en que su negativa a romper el documento se debe únicamente a su lesión y aseguró que esperará a recuperarse para hacerlo.