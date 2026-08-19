¿Se cayó Izzi? Principales fallas que reportan usuarios hoy, 19 de agosto (Pexels)

En las últimas horas, usuarios de Izzi se han visto afectados por las diversas fallas en el servicio de una de las compañías de internet más grandes de México.

Las afectaciones fueron reportadas a través de las redes sociales, en donde los clientes de la compañía, reportaron lentitud en el Internet a la hora de navegar y dificultades para conectarse al Wifi.

¿Cuándo se registraron más reportes de fallas en Izzi?

De acuerdo con el sitio Downdetector, las intermitencias en el servicio que se han reportado este miércoles 19 de agosto de 2026 en distintas regiones del país, afectaron las funciones de:

Navegación en internet.

Conexión WiFi.

Acceso a portales.

Servicios en línea.

Internet móvil.

El mayor número de reportes registrados se presentó a las 16:26 horas, en la plataforma digital que ofrece información en tiempo real del estado los sitios web, aplicaciones y servicio de internet, con una cifra de 315 incidencias para la compañía, aunque algunos usuarios informaron fallas en su servicio desde un día antes.

¿En qué estados de la república se presentaron afectaciones al servicio de Izzi?

Las entidades que concentraron la mayor cantidad de reportes por las fallas en el servicio fueron:

Baja California

Chihuahua

Nuevo León

Guanajuato

Querétaro

San Luis Potosí

CDMX

Yucatán

¿Izzi confirmó la caída del servicio?

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte de Izzi que anuncie las causas del problema.