Sheinbaum anuncia reactivación de Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez (Mario Jasso)

La presidenta Claudia Sheibaum anunció este miércoles la inversión de 6 mil 500 millones de pesos de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, para la renovación de la planta cementera, su nueva línea de producción y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

Desde la Mañanera del Palacio Nacional, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), Ximena Escobedo Juárez, informó que esta inversión es para la renovación y acondicionamiento de la planta cementera y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.

Asimismo, destacó que esta inversión generará 14 mil 200 empleos, tanto directos como indirectos.

“Son buenas noticias para el estado: son 6 mil 500 millones de pesos que se van a invertir en el municipio de Tula que van a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementara, la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del hospital Cruz Azul, que también van a estar generando 14 mil 200 empleos directos e indirectos”, destacó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, indicó que la cooperativa llevó a su equipo de la Liga de Expansión de la Liga MX a jugar al estadio Refundación, lo cual representa una inversión importante, atracción de visitantes y una derrama económica para el municipio.

“En la parte deportiva nos llevamos la Liga Expansión de la Liga MX a jugar en el estadio Refundación y con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, finalizó.