Solo 4 de las 20 denuncias insterpuestas a Estados Unidos por la muerte de connacionales han sido respondidas

Canciller Roberto Valsco (Mario Jasso)

El canciller Roberto Valsco informó el estatus de las 20 denuncias que Méxicos interpuso ante ocho ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de distrito de Estados Unidos por la muerte de 17 mexicanos a manos del ICE, de las cuales solo han obtenido 4 respuestas.

Las respuestas obtenidas de las fiscalías de los condados de Ventura (California), Cook (Illinois) y Harris (Texas), se transmitió que se iniciará la valoración de las acciones en materia de los casos en sus respectivos condados.

En el caso de Florida, el fiscal del estado confirmó que coinciden con la investigación del ICE, misma que concluyó que la víctima se quitó la vida, por lo que no harán una investigación adicional.

Velasco confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores continuará dando seguimiento a los 16 casos restantes, en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias.

Destacó que, además de las denuncias locales, la Fiscalía General de la República, solicitó en julio al Departamento de Justicia estadounidense que abriera una investigación por los fallecimientos.

Aunado a esto, el gobierno también ha planteado sus preocupaciones directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al ICE, asimismo, el canciller aseguró que él mismo ha conversado sobre el asunto en varias ocasiones con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

Roberto Valsco reportó que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos respondió a una petición enviada por México en julio, expresó preocupación por la situación y trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos, e hizo un llamado a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.

El funcionario destacó que continuará la presencia permanente de la red consular en los centros de detención y acciones proactivas y preventivas en materia legal.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que lo que busca su gobierno con estas acciones es que haya investigaciones para que se genere justicia y una determinación de responsabilidades.

“Lo que buscamos es que haya un deslinde de responsabilidades y que se determine en cada caso qué es lo que sucedió y corresponderá naturalmente a los fiscales y a los jueces determinar en cada caso cuál es la responsabilidad que hubo”, señaló la mandataria.