Sismo hoy 19 de agosto en México: ¿dónde fue el temblor y de qué magnitud?

Sismos en México HOY viernes 14 de agosto de 2026: estos fueron los temblores registrados por el Servicio Sismológico Nacional y sus magnitudes

Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026, la actividad sísmica en el territorio mexicano volvió a generar el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional. Durante la madrugada y mañana de este lunes se detectaron diferentes sismos de magnitudes bajas a moderadas en territorio mexicano.

¿Dónde fue el temblor de hoy 19 de agosto en México?

De acuerdo con el registro del Servicio Sismológico Nacional, los movimientos telúricos registrados en las últimas horas son los siguientes:

Sismo de 4.0 a 137 kilómetros al suroeste de Tonala, Chiapas a las 06:19:13 Lat 15.021 Lon -94.405 y con una profundidad 22.4 km.

a las 06:19:13 Lat 15.021 Lon -94.405 y con una profundidad 22.4 km. Sismo de 3.7 a 150 kilómetros al sureste de Lazaro Cardenas, Baja California a las 04:54:18 Lat 29.616 Lon -114.783 y con una profundidad 14.3 km.

a las 04:54:18 Lat 29.616 Lon -114.783 y con una profundidad 14.3 km. Sismo de 3.0 a 69 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California a las 04:39:19 Lat 31.388 Lon -115.431 y con una profundidad 13.5 km.

a las 04:39:19 Lat 31.388 Lon -115.431 y con una profundidad 13.5 km. Sismo de 3.6 a 118 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca a las 04:37:30 Lat 15.276 Lon -94.61 y con una profundidad 16.0 km.

a las 04:37:30 Lat 15.276 Lon -94.61 y con una profundidad 16.0 km. Sismo de 3.2 a 46 kilómetros al suroeste de Cd Altamirano, Guerrero a las 04:37:18 Lat 18.219 Lon -101.078 y con una profundidad 63.0 km.

a las 04:37:18 Lat 18.219 Lon -101.078 y con una profundidad 63.0 km. Sismo de 4.1 a 161 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 04:33:01 Lat 14.014 Lon -93.482 y con una profundidad 10.0 km.

a las 04:33:01 Lat 14.014 Lon -93.482 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.7 a 85 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas a las 04:28:35 Lat 14.829 Lon -93.375 y con una profundidad 37.5 km.

a las 04:28:35 Lat 14.829 Lon -93.375 y con una profundidad 37.5 km. Sismo de 3.2 a 13 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero a las 04:14:54 Lat 16.914 Lon -100.008 y con una profundidad 28.0 km.

a las 04:14:54 Lat 16.914 Lon -100.008 y con una profundidad 28.0 km. Sismo de 3.5 a 17 kilómetros al noreste de Cintalapa, Chiapas a las 04:10:27 Lat 16.835 Lon -93.668 y con una profundidad 156.6 km.

a las 04:10:27 Lat 16.835 Lon -93.668 y con una profundidad 156.6 km. Sismo de 3.5 a 46 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 04:00:41 Lat 14.306 Lon -92.34 y con una profundidad 47.9 km.

a las 04:00:41 Lat 14.306 Lon -92.34 y con una profundidad 47.9 km. Sismo de 3.9 a 37 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 03:30:57 Lat 14.553 Lon -92.469 y con una profundidad 64.1 km.

a las 03:30:57 Lat 14.553 Lon -92.469 y con una profundidad 64.1 km. Sismo de 3.3 a 55 kilómetros al norte de Matias Romero, Oaxaca a las 03:17:26 Lat 17.364 Lon -94.993 y con una profundidad 128.2 km.

a las 03:17:26 Lat 17.364 Lon -94.993 y con una profundidad 128.2 km. Sismo de 3.6 a 61 kilómetros al sur de Jaltipan Demorelos, Veracruz a las 03:16:22 Lat 17.435 Lon -94.57 y con una profundidad 136.7 km.

a las 03:16:22 Lat 17.435 Lon -94.57 y con una profundidad 136.7 km. Sismo de 4.0 a 130 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 03:04:04 Lat 14.092 Lon -93.192 y con una profundidad 10.0 km.

a las 03:04:04 Lat 14.092 Lon -93.192 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.4 a 46 kilómetros al suroeste de Coalcoman, Michoacán a las 02:57:57 Lat 18.435 Lon -103.412 y con una profundidad 51.7 km.

a las 02:57:57 Lat 18.435 Lon -103.412 y con una profundidad 51.7 km. Sismo de 4.0 a 142 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 02:29:11 Lat 13.97 Lon -93.253 y con una profundidad 10.0 km.

a las 02:29:11 Lat 13.97 Lon -93.253 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.6 a 54 kilómetros al suroeste de Tonala, Chiapas a las 02:26:04 Lat 15.646 Lon -93.982 y con una profundidad 75.9 km.

a las 02:26:04 Lat 15.646 Lon -93.982 y con una profundidad 75.9 km. Sismo de 3.6 a 61 kilómetros al noroeste de Vicente Guerrero, Baja California a las 02:22:44 Lat 30.971 Lon -116.556 y con una profundidad 14.0 km.

a las 02:22:44 Lat 30.971 Lon -116.556 y con una profundidad 14.0 km. Sismo de 3.8 a 215 kilómetros al suroeste de Cihuatlan, Jalisco a las 02:14:59 Lat 18.552 Lon -106.476 y con una profundidad 6.8 km.

a las 02:14:59 Lat 18.552 Lon -106.476 y con una profundidad 6.8 km. Sismo de 3.2 a 7 kilómetros al norte de Puerto Escondido, Oaxaca a las 01:57:53 Lat 15.925 Lon -97.084 y con una profundidad 5.0 km.

a las 01:57:53 Lat 15.925 Lon -97.084 y con una profundidad 5.0 km. Sismo de 3.1 a 21 kilómetros al sur de Ometepec, Guerrero a las 01:55:33 Lat 16.5 Lon -98.439 y con una profundidad 35.6 km.

a las 01:55:33 Lat 16.5 Lon -98.439 y con una profundidad 35.6 km. Sismo de 3.6 a 85 kilómetros al oeste de La Mira, Michoacán a las 01:19:28 Lat 17.999 Lon -103.134 y con una profundidad 5.0 km.

a las 01:19:28 Lat 17.999 Lon -103.134 y con una profundidad 5.0 km. Sismo de 3.4 a 30 kilómetros al noroeste de Villaflores, Chiapas a las 01:15:41 Lat 16.344 Lon -93.523 y con una profundidad 140.2 km.

a las 01:15:41 Lat 16.344 Lon -93.523 y con una profundidad 140.2 km. Sismo de 2.9 a 48 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California a las 01:13:04 Lat 31.272 Lon -115.249 y con una profundidad 13.9 km.

a las 01:13:04 Lat 31.272 Lon -115.249 y con una profundidad 13.9 km. Sismo de 3.2 a 9 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero a las 01:06:31 Lat 16.73 Lon -99.445 y con una profundidad 13.8 km.

a las 01:06:31 Lat 16.73 Lon -99.445 y con una profundidad 13.8 km. Sismo de 3.2 a 56 kilómetros al suroeste de Sayula de Aleman, Veracruz a las 01:04:45 Lat 17.437 Lon -95.221 y con una profundidad 117.6 km.

a las 01:04:45 Lat 17.437 Lon -95.221 y con una profundidad 117.6 km. Sismo de 3.9 a 140 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 00:46:13 Lat 14.217 Lon -93.363 y con una profundidad 10.0 km.

a las 00:46:13 Lat 14.217 Lon -93.363 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.7 a 16 kilómetros al noroeste de Rio Grande, Oaxaca a las 00:41:22 Lat 16.126 Lon -97.523 y con una profundidad 4.8 km.

a las 00:41:22 Lat 16.126 Lon -97.523 y con una profundidad 4.8 km. Sismo de 3.6 a 78 kilómetros al oeste de La Mira, Michoacán a las 00:32:05 Lat 18.014 Lon -103.064 y con una profundidad 5.0 km.

a las 00:32:05 Lat 18.014 Lon -103.064 y con una profundidad 5.0 km. Sismo de 3.2 a 11 kilómetros al noroeste de Rio Grande, Oaxaca a las 00:29:16 Lat 16.048 Lon -97.527 y con una profundidad 10.0 km.

a las 00:29:16 Lat 16.048 Lon -97.527 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 4.1 a 121 kilómetros al suroeste de Cd Hidalgo, Chiapas a las 00:17:38 Lat 13.661 Lon -92.572 y con una profundidad 10.0 km.

a las 00:17:38 Lat 13.661 Lon -92.572 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.1 a 52 kilómetros al noroeste de San Felipe, Baja California a las 00:15:34 Lat 31.27 Lon -115.304 y con una profundidad 10.0 km.

a las 00:15:34 Lat 31.27 Lon -115.304 y con una profundidad 10.0 km. Sismo de 3.4 a 32 kilómetros al suroeste de Arriaga, Chiapas a las 00:15:16 Lat 15.982 Lon -94.044 y con una profundidad 95.2 km.

¿El temblor de hoy activó la Alerta Sísmica?

No todos los sismos provocan la activación de la Alerta Sísmica. En el caso de los temblores registrados durante la mañana de este miércoles, no se activó la alerta sísmica en territorio mexicano.

¿Por qué tiembla tanto en México?

México se encuentra en una región con alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

De acuerdo con el SSN, en el país ocurren en promedio alrededor de 60 sismos diarios con magnitud superior a 2.0, por lo que la presencia cotidiana de movimientos telúricos forma parte de la dinámica geológica nacional.

Chiapas destaca entre las entidades con mayor actividad debido a la interacción de las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe frente a sus costas.

¿Qué hacer durante un sismo?

Aunque un movimiento sea pequeño, mantener hábitos de prevención es importante. Durante un sismo se recomienda:

Mantener la calma.

Alejarse de ventanas y objetos que puedan caer.

No utilizar elevadores.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Seguir las instrucciones de Protección Civil.

Después del movimiento, revisar visualmente posibles daños.

No regresar a un inmueble que presente daños estructurales hasta que sea evaluado.

Mantener preparada una mochila de emergencia.

También es importante recordar que no se puede saber con certeza cuándo ocurrirá un gran terremoto. La mejor herramienta disponible es la preparación.