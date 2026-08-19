¿Un rayo? Tormenta provoca incendio en la Terminal Pajaritos de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz

Incendio en Pemex Pajaritos Tormenta eléctrica causa fuego en uno de los tanques

Una tormenta eléctrica provocó un incendio este miércoles en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz.

¿Qué pasó en la Terminal Pajaritos de Pemex?

De acuerdo con Pemex, el fuego se originó alrededor de las 17:50 horas en una válvula ubicada en la parte superior de la cúpula de uno de los tanques de la terminal. La magnitud del incendio fue captada en video, que ya circula en redes sociales.

La empresa petrolera explicó que la tormenta eléctrica registrada en la zona provocó la aparición del fuego en la estructura superior de un tanque que actualmente no estaba en funcionamiento.

Ante la emergencia, personal especializado de Pemex puso en marcha los procedimientos establecidos para contener y atender este tipo de incidentes. Las labores permanecían activas mientras la empresa daba seguimiento a la situación.

El hecho ocurrió en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, una instalación localizada en Coatzacoalcos, una zona donde Pemex cuenta con infraestructura vinculada con sus operaciones de almacenamiento y servicios portuarios.

Evacúan al personal de Pemex Pajaritos

Como parte de las acciones de seguridad, Pemex ordenó la evacuación del personal que se encontraba dentro de la instalación.

La medida se tomó para reducir riesgos mientras los equipos especializados trabajaban en el lugar. Hasta el momento del reporte, la empresa indicó que no había personas lesionadas como consecuencia del incidente.