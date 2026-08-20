Apagón masivo de CFE este jueves 20 de agosto: esta es el horario y la zona que se quedará sin luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene programado un nuevo corte de luz para este jueves 20 de agosto de 2026, por lo que algunas familias deberán prepararse para pasar varias horas sin servicio eléctrico. En esta ocasión, la suspensión está relacionada con trabajos de mantenimiento en infraestructura eléctrica.

Aunque escuchar la palabra “apagón” suene a emergencia, el aviso corresponde a una interrupción programada y localizada.

¿Dónde habrá corte de luz este jueves 20 de agosto?

La CFE confirmó un corte de luz programado en Carmen, Campeche, durante la jornada del jueves. La comunidad incluida en el aviso es San Antonio Cárdenas, por lo que quienes viven o tienen negocios en esta zona deberán tomar previsiones antes de que comience la suspensión.

La interrupción forma parte de trabajos de mantenimiento, una de las razones por las que la empresa realiza suspensiones temporales del suministro. El objetivo de estas maniobras es permitir que el personal trabaje sobre la infraestructura eléctrica sin mantener energizadas determinadas instalaciones.

San Antonio Cárdenas estará varias horas sin electricidad

El corte de luz en San Antonio Cárdenas está previsto para comenzar a las 8:30 de la mañana y terminar alrededor de las 4:30 horas.

Eso significa que la suspensión podría extenderse durante aproximadamente ocho horas, así que no se trata precisamente de ese pequeño apagón que dura lo que uno tarda en encontrar una vela y revisar si también se fue la luz en la casa de al lado.

La recomendación para los habitantes de la zona es organizar con anticipación aquellas actividades que dependan de la electricidad, especialmente si trabajan desde casa, utilizan equipos electrónicos o necesitan mantener alimentos refrigerados.

¿Por qué la CFE realiza estos cortes de luz?

Los cortes de luz programados por la CFE pueden realizarse para ejecutar trabajos de mantenimiento, reparación o mejora de la infraestructura eléctrica. En estos casos, la interrupción permite realizar las maniobras necesarias con mayor seguridad.

En el caso de este apagón del 20 de agosto de 2026, la información disponible señala específicamente trabajos de mantenimiento en el municipio de Carmen.

¿Qué hacer si no regresa la luz?

Si el suministro eléctrico no se restablece después del horario anunciado, o si se presenta un corte de luz no programado, los usuarios pueden reportar la situación ante la CFE mediante el número 071 o a través de la aplicación CFE Contigo.

La empresa señala que, en zonas urbanas, la reconexión se realiza durante el transcurso del día, mientras que para áreas rurales el restablecimiento puede tomar un plazo mayor.