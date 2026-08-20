“Apenas estamos viendo la punta de la isla”: PAN tras deportación de Farías y sus presuntos vínculos con Andy

Andy López Beltrán en el ojo del huracán (Mario Jasso/Cuartoscuro)

La absolución de la presidenta Claudia Sheinbaum para Andrés Manuel López Beltrám por sus presuntos vínculos con el huachicol es un reflejo de la “podredumbre” del régimen morenista para proteger al hijo del ex presidente y asociar su defensa con la soberanía nacional.

“Es el reflejo de la podredumbre”, acusó el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera

Andy—agregó--, es absuelto en automático, porque se llama Andy. Y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir exigiendo.

En el marco de la detención y deportación de Argentina del vicealmirante Fernando Farías Laguna, señalado en la red de huachicol fiscal, el dirigente panista recordó que Andy López Beltrán es mencionado en esa investigación.

Alertó que cuando el río suena, es porque agua lleva. “Y estamos convencidos de que apenas estamos viendo la punta de la isla”, indicó

“Andy está en las carpetas de investigación de huachicol fiscal de los hermanos Farías. Y que tiemblen porque uno de los hermanos Farías ya viene de Buenos Aires volando para México”, recordó

Reconoció que la sola mención de su nombre en una investigación no lo hace culpable de un delito pero el problema es la FGR a cargo de Ernestina Godoy ni siquiera intenta realizar una indagatoria al respecto pese a que existen audios.

“Existen audios en donde se dice, por parte de uno de los hermanos Farías, señor almirante, ¿está pasando todo este esquema de huachicol fiscal? Y se le responde, sí, pero todo esto es por órdenes de Andy”, recordó

Lo que no puede ser –lamentó es que la fiscalía ni siquiera indague.

Insistió en que esto es parte de la podredumbre que prevalece en los gobiernos de Morena donde se busca blindar y proteger a los suyos a pesar de los señalamientos que tienen en Estados Unidos.

“Esto es el reflejo de la podredumbre. No es la oposición, no son columnistas los que están señalando a cada vez más políticos y funcionarios de Morena. Están siendo otros países, particularmente Estados Unidos, los que ya generan este señalamiento”, estableció