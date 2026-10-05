Secretaría de Economía y The Climb Institute impulsan programa de inclusión laboral para empresas

La Secretaría de Economía y The Climb Institute dieron la bienvenida a las empresas que integran la primera generación del Programa de Aceleración Empresarial NEXT Compromiso y Empleo 2026, iniciativa orientada a fortalecer la inclusión laboral como parte de las estrategias de gestión y desarrollo del sector privado.

El programa forma parte de las acciones de la Secretaría de Economía para promover un desarrollo productivo incluyente, en línea con los objetivos del Plan México, entre ellos fortalecer el mercado interno, generar empleos bien remunerados e incrementar la productividad y competitividad de la economía nacional.

La colaboración entre ambas instituciones se formalizó el 22 de abril de 2026, cuando la Secretaría de Economía y The Climb Institute suscribieron un Convenio de Concertación de Acciones para implementar el programa denominado “Implementación de acciones de sustentabilidad para las empresas”, a través de NEXT Compromiso y Empleo 2026.

Tres ejes de inclusión laboral

El programa reconoce que el fortalecimiento empresarial también implica desarrollar capacidades para atraer, integrar y retener talento diverso, así como generar condiciones que permitan aprovechar las capacidades de las personas durante distintas etapas de su vida laboral.

NEXT concentrará sus esfuerzos en tres grupos prioritarios:

Personas LGBTI+.

Talento joven.

Personas de 50 años y más.

Durante las ocho semanas de duración, las empresas participantes recibirán acompañamiento técnico para revisar sus prácticas internas, detectar áreas de oportunidad y establecer acciones concretas de acuerdo con las características y necesidades de cada organización.

El modelo contempla avanzar desde la identificación de retos hasta la implementación y medición de resultados, con una perspectiva enfocada en la generación de valor para las empresas.

“La inclusión empresarial adquiere mayor valor cuando puede traducirse en acciones concretas, medibles y vinculadas con los resultados de las organizaciones. NEXT busca acompañar a las empresas en ese proceso y generar capacidades que puedan permanecer más allá de las ocho semanas del programa”, señaló Paula Hurtado, cofundadora y CEO de The Climb Institute.

Participan empresas de diversos sectores

Las compañías que forman parte de esta primera generación pertenecen a sectores como alimentos y bebidas, automotriz, transporte, bienes de consumo, retail, construcción, infraestructura, consultoría, educación, energía, medio ambiente, entretenimiento y medios.

Las empresas participantes tienen presencia en distintas entidades de la República Mexicana, lo que amplía el alcance de esta iniciativa de colaboración entre el sector público y privado.

Con NEXT Compromiso y Empleo 2026, la Secretaría de Economía y The Climb Institute buscan fortalecer las capacidades empresariales relacionadas con la inclusión laboral y contribuir a la generación de oportunidades y bienestar, como parte de una estrategia de desarrollo productivo orientada a una economía mexicana más competitiva e incluyente.