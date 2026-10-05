Embajador de EU reporta disparos contra Guardia Costera; Sheinbaum dice que no hay evidencia

Ronald Johnson reporta disparos contra Guardia Costera (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera estadounidense en la zona fronteriza y señaló que la Embajada de Estados Unidos mantiene coordinación con las fuerzas mexicanas desplegadas en el área.

Un día después, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no cuenta con evidencia de que los disparos hayan ocurrido desde territorio nacional hacia Estados Unidos.

Informe sobre los disparos

A través de un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, Johnson indicó que los mandos militares mexicanos mantendrán comunicación directa con las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona fronteriza.

“La Embajada de los Estados Unidos en México ayuda a coordinar con las fuerzas mexicanas que se están desplegando en la zona fronteriza donde se registraron disparos contra elementos de la Guardia Costera de los Estados Unidos”, escribió.

El embajador agregó que ambos países tienen la intención de realizar patrullajes en los dos lados de la frontera compartida, con el propósito de proteger a las comunidades y dificultar las operaciones de organizaciones criminales y terroristas.

“Juntos, tenemos la intención de patrullar ambos lados de nuestra frontera compartida, proteger a nuestras comunidades y dificultar las operaciones de las organizaciones criminales y terroristas”, señaló.

Johnson también advirtió que cualquier amenaza de elementos criminales o terroristas en cualquiera de los dos lados de la frontera será atendida rápidamente.

Sheinbaum pide evidencia

Durante su conferencia matutina del día siguiente, Sheinbaum fue cuestionada sobre el mensaje publicado por el embajador estadounidense y aseguró que México no tiene evidencia de disparos desde su territorio hacia Estados Unidos.

La presidenta explicó que las autoridades mexicanas recibieron incluso por escrito el reporte sobre los presuntos disparos y solicitaron las evidencias correspondientes.

“Ningún elemento de la Guardia Nacional, de la Defensa, de la Marina ha detectado que haya disparos de la frontera mexicana hacia la frontera de Estados Unidos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que, pese a no contar con pruebas que confirmen el hecho, las autoridades mexicanas acordaron realizar operaciones espejo como medida preventiva para evitar cualquier situación que pudiera generar un incidente.

Patrullajes a ambos lados del río

La presidenta explicó que el operativo espejo consiste en mantener presencia de fuerzas de seguridad de ambos países a lo largo del Río Bravo.

Del lado mexicano participan elementos de la Guardia Nacional y de la Defensa, mientras que por Estados Unidos intervienen integrantes del Comando Norte y de la Guardia Costera.

Sheinbaum explicó que la Guardia Costera participa debido a que las acciones se desarrollan en el río, mientras que del lado mexicano intervienen la Secretaría de Marina y la Defensa.

De esta manera, mientras la Embajada de Estados Unidos reportó disparos contra integrantes de su Guardia Costera y destacó la coordinación con México, el gobierno mexicano mantiene que no tiene evidencia de que se hayan realizado disparos desde territorio nacional.