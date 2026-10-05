UNAM opta por formar y no prohibir el uso de celulares e IA en las aulas

UNAM uso de IA en las aulas (Universidades)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) adoptará una postura formativa, reflexiva y crítica frente al uso de teléfonos celulares, dispositivos móviles e inteligencia artificial (IA) dentro de las aulas, en lugar de establecer una política de prohibición. La decisión fue tomada por unanimidad por el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial de la UNAM (CCOIA-UNAM), durante una sesión extraordinaria encabezada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

El Consejo también determinó que se debe reconocer la autoridad pedagógica del personal docente y que cualquier medida relacionada con el uso de estas tecnologías deberá sustentarse en evidencia científica generada por las propias áreas de la Universidad.

Diagnóstico sobre el uso de tecnología

Como parte de los acuerdos, las distintas entidades universitarias elaborarán un diagnóstico integral para conocer cómo se utilizan los celulares y la inteligencia artificial en los diferentes niveles educativos de la UNAM.

El análisis permitirá reunir información sobre el empleo de estos dispositivos y herramientas, cuyos resultados serán incorporados a la estrategia universitaria de inteligencia artificial para la educación.

De manera paralela, el CCOIA-UNAM acordó ampliar e intensificar los programas de formación dirigidos al personal docente, con el objetivo de fortalecer el uso pedagógico de los dispositivos móviles y las herramientas de inteligencia artificial.

Un enfoque formativo

La determinación se tomó después de que el rector solicitara una opinión técnica al Comité Académico Interdisciplinario (CAI) sobre las restricciones y recomendaciones relacionadas con estas tecnologías dentro de las aulas.

Tras revisar las propuestas y discutirlas en el pleno, el Consejo concluyó que la Universidad debe privilegiar un enfoque formativo, reflexivo, crítico y responsable. Bajo esta perspectiva, las decisiones relacionadas con el bienestar de los estudiantes deberán apoyarse en la evidencia que genere la propia institución.

Durante la sesión también se aprobó la propuesta de Pablo Pruneda Gross, coordinador del CCOIA-UNAM, para solicitar al Comité Universitario de Ética la creación de un subcomité especializado en inteligencia artificial.

La intención es fortalecer las capacidades de investigación de la Universidad y promover un uso ético y responsable de estas tecnologías.

Además, se presentó el avance del censo sobre las actividades relacionadas con inteligencia artificial que desarrollan las diferentes dependencias universitarias. Hasta ahora, 44 entidades han respondido al ejercicio, con 119 líneas de investigación activas, 280 cursos relacionados con IA, 67 herramientas o plataformas desarrolladas por la propia Universidad y 27 foros, congresos o coloquios vigentes.

Hackathon para estudiantes

Como parte de los acuerdos, el Consejo anunció la organización de un hackathon dirigido a estudiantes de bachillerato, enfocado en el empleo de la inteligencia artificial y la ética.

También se informó sobre el inicio de operaciones del sitio web oficial del CCOIA-UNAM, además de la incorporación de Javier de la Fuente Hernández, secretario General de la UNAM, y Joaquín Narro Lobo, coordinador de Administración y Servicios Escolares, al Consejo.

El CCOIA-UNAM también está integrado por representantes de distintas áreas de la Universidad, entre ellos Diana Tamara Martínez Ruíz, María Soledad Funes Argüello, Miguel Armando López Leyva, Rosa María Beltrán Álvarez, Hugo Alejandro Concha Cantú, Nora del Consuelo Goris Mayans, Anabel de la Rosa Gómez, Héctor Benítez Pérez, María Marván Laborde, así como las representantes del sector productivo Elisa Nájera Velasco e Itzul Girón Antonio.